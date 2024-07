Amigo que cazaba con Fabiani contó cómo fue el momento de la desaparición

Se cumple un mes de la desaparición de Enrique Fabiani, el hombre de 74 años que el pasado 4 de junio salió a cazar en un campo en la zona norte del departamento Villaguay, más precisamente, en la estancia “Don Antonio”, ubicada en la Ruta 127, altura del kilómetro 104, en el Departamento Villaguay, cerca del límite con departamento La Paz, y no regresó.Daniel Loretán es amigo de Fabiani y estaban juntos cuando desapareció. En diálogo con, contó que "ese día llegamos al campo de Julio Barreto. Dejamos los bolsos, comimos y después de un buen rato salimos a dar una vuelta. Como era habitual, nos dividimos para ir a cazar. Enrique se fue para el lado de un alambre, del cual era imposible que se pierda. Nosotros cortamos por un costado. Cuando llegamos a la punta Enrique no estaba, miramos por el camino y tampoco estaba. Nos volvimos por el lado del alambre por el temor de que le haya pasado algo. Llegamos a la casa y no había llegado tampoco. Agarré el auto y me fui por el camino para ver si no estaba por ahí. Tampoco estaba. Empezamos a gritarle, a llamarlo. Tiramos dos tiros al aire para que escuche y no hubo respuesta”.“Se empezó a hacer de noche. Volvimos y ya estaba Germán, su hijo. Seguimos la búsqueda con él como hasta las 23 horas. Volvimos a la casa, descansamos un rato y como a las 5 de la mañana nos fuimos otra vez al campo a los gritos. Gritábamos tanto que nos escucharon hasta los hacheros, que estaban a dos kilómetros, pero Enrique no”, agregó.Indicó que “a las 8 salimos del monte y nos vinimos con la idea de ir a la Policía. Llamé por teléfono. Hace 32 años que vengo a Alcaraz, soy de Santa Fe. Enrique salió muchas veces conmigo, soy muy compañero de su hijo, de Germán. A este campo es la tercera vez que venía yo, pero Enrique la primera. Siempre íbamos a otro, pero cualquier cazador sabe que si hay alambre no tenés que cruzarlo, sino dar vueltas por el campo hasta encontrar la salida. Se ve que Enrique se desorientó, volvió al callejón por el que iniciamos pero en vez agarrar por ahí lo cruzó y salió al campo de Lodi”.“A la noche nos avisaron desde la Policía que había aparecido en lo de Lodi. Vinimos con los vehículos hasta el campo. Nos encontramos con la señora primero y luego nos fuimos adentro del campo donde estaba Lodi. Él nos dijo que sí, que había aparecido una persona a las 00, con escopeta, que lo había notado muy mal pero que le había parecido una persona muy educada. Dijo que lo trató muy mal, pero si lo volvía a ver le pediría disculpas. Dijo que estaba arrepentido. Según Lodi, cuando lo vio adentro del campo le preguntó a Enrique qué hacía ahí, le dijo que era una propiedad privada. Enrique le dijo que lo disculpe, que era cazador. A mí Lodi me dijo que él no tenía armas, por eso se asustó con la presencia de Enrique cuando lo vio con la escopeta”, relató.Dijo que “de ahí para adelante no se sabe más nada. La segunda charla que tuve con Lodi vino a excusarse, a decir que estaba cansado de tener a la Policía en la puerta. Ahí también pasó algo confuso porque Lodi dijo que él nunca dijo que no tenía armas. Dijo que no tenía armas pero en la mano, esa noche. Es la última persona que lo vio con vida. No sé si hace algo o quien lo hace”.“Yo nunca hablé con los de Abigeato, pero hay actitudes sospechosas que están bajo testimonio. No puedo decir nada, pero es un círculo muy chico. Se va a tener que resolver en algún momento”, finalizó.