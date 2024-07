Un mes de la desaparición de Enrique Fabiani: realizan marcha y Misa en Alcaraz

El testimonio de un amigo de Enrique Fabiani, con quien salió a cazar

Se cumple un mes de la desaparición de Enrique Fabiani, el hombre de 74 años que el pasado 4 de junio salió a cazar en un campo en la zona norte del departamento Villaguay, más precisamente, en la estancia “Don Antonio”, ubicada en la Ruta 127, altura del kilómetro 104, en el Departamento Villaguay, cerca del límite con departamento La Paz, y no regresó.Familiares, amigos y conocidos se hicieron presentes en el arco de ingreso a Alcaraz para manifestarse, pedir justicia y avances en la investigación. Además habrá una Misa.María Inés, expresó aque “hace un mes que lo buscamos y no tenemos noticias. Él vino a cazar a una zona cercana. Vino con dos amigos y llegaba más tarde mi hermano. Salieron a cazar y cuando debían regresar al punto de encuentro para el cual se pusieron de acuerdo, mi papá no apareció. Ahí empezó la búsqueda”.Melisa, por su parte, señaló que “mi papá salió del monte, no está más perdido en el monte. A las 19.30 o 20 horas de ese martes lo vieron unos maquinistas, que hablaron con él. Salió del monte hacia un campo lindero, de Julio Lodi. La teoría de que mi papá está perdido en el monte pierde mucha fuerza. A mi papá lo vieron muy bien, de hecho, él dijo que no estaba perdido, que estaba volviendo a su campamento. Él amagó a ingresar nuevamente al monte, pero como era de noche, los maquinistas ven que agarró por el camino interno del campo del señor Lodi. Este hombre dice que recién a las 00 horas torean los perros y ve a mi papá. Son cuatro horas que mi papá está en el patio de su campo sin ser visto u olfateado por sus perros”.En ese momento, “el señor Lodi, según relató, lo maltrata a mi papá, sale con una linterna, le alumbra el camino, lo echa. Y se dio cuenta de que mi papá era una buena persona porque antes de retirarse le pidió disculpas por estar ahí. El interrogante es que por qué si mi papá le pareció una buena persona llamó a la estación de Bovril de Abigeato tan nervioso, que ni se le entendía lo que hablaba. De hecho, los efectivos pusieron la llamada en altavoz y le dijeron que se tranquilice, que ya iban para allá. Se detectaron cámaras de seguridad que captan a los cuatro de Abigeato yendo al campo del señor Lodi”.“El personal de Abigeato, jefe y subjefe, fueron a declarar el jueves 6 de junio. Este jueves declaran los cuatro. Llevamos un mes pidiendo que se investigue, agradecemos a las autoridades que siguen haciendo lo que más pueden para encontrar a mi papá. Es momento de que demuestren de que podemos confiar en ellos”, dijo.Remarcó que su papá “no tenía ninguna enfermedad diagnosticada por su neuróloga. Él tiene deterioro cognitivo y períodos de desorientación. No obstante, él logró salir del monte”.Recordó que “hasta en las noches más frías, él decía que eran lindas para estar en el monte. Era su pasión. Fue Policía. Uno de los momentos más dolorosos que tuvo fue el de tomar la decisión de retirarse, por motivos personales, porque nunca estaba en casa. Después fue bancario hasta que privatizaron el banco de Santa Fe y lo pasaron al Samco. Ahí se jubiló. Es ministro de la Eucaristía. Ese es mi papá. Agradezco a toda esta gente hermosa que sin conocerlo o conociéndolo se hizo presente para pedir por él”.Sobre por qué elegía la zona de Alcaraz para cazar, dijo: “Tiene amigos de años, de toda la vida acá. También mi hermano. Los amigos de mi papá que declararon porque estaban con él no son culpables de nada, siempre se los recalcamos”.“Tenemos esperanza de justicia, de que lo encuentren a mi papá. Lo único posible es que sigan investigando, que caiga el que tenga que caer. Confiamos. Tuvimos comunicación con Patricia Bullrich también. Agradecemos al pueblo por acercarse, brindaron sus casas, sus familias, la gente dejó de trabajar para ayudarnos a buscar”, agregó.Días atrás “se hizo una pericia a los vehículos policiales, dio negativo. No confiamos en eso, plenamente no. Fue antes de que intervenga el nuevo equipo de búsqueda. Hace 30 días que se busca en el monte, con drones, helicópteros, policías, todos los funcionarios y todo ha sido negativo. No está en la zona, al menos en Alcaraz”.“No se ha encontrado ningún rastro, nadie nos da respuesta. Mi papá tenía cartuchos, gorro, billetera, escopeta, si estás perdido perdés algo, lo vas dejando en el camino, pero no hay nada. No se cambió ni el nombre a la carátula. Mi papá está siendo buscado como perdido. le pregunté al fiscal si estábamos cerca de encontrar a mi papá y la respuesta es que no. Acá hay dos hipótesis, que se reúnen en una, deben apuntar ahí”, señaló.De Julio Lodi, indicó que "preguntamos por él en la localidad y no hubo ni una persona que contestó bien, eso es escalofriante".Por otro lado, pidió que "la justicia nos demuestre que no nos equivocamos en pedir ayuda a ellos. Queremos encontrar a mi papá, sea como sea".El día de la desaparición de Fabiani, “llegamos al campo de Julio Barreto. Dejamos los bolsos, comimos y después de un buen rato salimos a dar una vuelta. Como era habitual, nos dividimos para ir a cazar. Enrique se fue para el lado de un alambre, del cual era imposible que se pierda. Nosotros cortamos por un costado. Cuando llegamos a la punta Enrique no estaba, miramos por el camino y tampoco estaba. Nos volvimos por el lado del alambre por el temor de que le haya pasado algo. Llegamos a la casa y no había llegado tampoco. Agarré el auto y me fui por el camino para ver si no estaba por ahí. Tampoco estaba. Empezamos a gritarle, a llamarlo. Tiramos dos tiros al aire para que escuche y no hubo respuesta”, narró Daniel Loretán a“Se empezó a hacer de noche. Volvimos y ya estaba Germán, su hijo. Seguimos la búsqueda con él como hasta las 23 horas. Volvimos a la casa, descansamos un rato y como a las 5 de la mañana nos fuimos otra vez al campo a los gritos. Gritábamos tanto que nos escucharon hasta los hacheros, que estaban a dos kilómetros, pero Enrique no”, agregó.Indicó que “a las 8 salimos del monte y nos vinimos con la idea de ir a la Policía. Llamé por teléfono. Hace 32 años que vengo a Alcaraz, soy de Santa Fe. Enrique salió muchas veces conmigo, soy muy compañero de su hijo, de Germán. A este campo es la tercera vez que venía yo, pero Enrique la primera. Siempre íbamos a otro, pero cualquier cazador sabe que si hay alambre no tenés que cruzarlo, sino dar vueltas por el campo hasta encontrar la salida. Se ve que Enrique se desorientó, volvió al callejón por el que iniciamos pero en vez agarrar por ahí lo cruzó y salió al campo de Lodi”.“A la noche nos avisaron desde la Policía que había aparecido en lo de Lodi. Vinimos con los vehículos hasta el campo. Nos encontramos con la señora primero y luego nos fuimos adentro del campo donde estaba Lodi. Él nos dijo que sí, que había aparecido una persona a las 00, con escopeta, que lo había notado muy mal pero que le había parecido una persona muy educada. Dijo que lo trató muy mal, pero si lo volvía a ver le pediría disculpas. Dijo que estaba arrepentido. Según Lodi, cuando lo vio adentro del campo le preguntó a Enrique qué hacía ahí, le dijo que era una propiedad privada. Enrique le dijo que lo disculpe, que era cazador. A mí Lodi me dijo que él no tenía armas, por eso se asustó con la presencia de Enrique cuando lo vio con la escopeta”, relató.Dijo que “de ahí para adelante no se sabe más nada. La segunda charla que tuve con Lodi vino a excusarse, a decir que estaba cansado de tener a la Policía en la puerta. Ahí también pasó algo confuso porque Lodi dijo que él nunca dijo que no tenía armas. Dijo que no tenía armas pero en la mano, esa noche. Es la última persona que lo vio con vida. No sé si hace algo o quien lo hace”.“Yo nunca hablé con los de Abigeato, pero hay actitudes sospechosas que están bajo testimonio. No puedo decir nada, pero es un círculo muy chico. Se va a tener que resolver en algún momento”, finalizó.