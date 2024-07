Brindan clases gratuitas de matemáticas para el ingreso a la Universidad

El profesor Fabián Pascal, que tiene a su cargo las clases dijo que hay, actualmente alrededor de 80 alumnos. Las clases se dictan en la UNER frente al ex Frigorífico, los días miércoles, en dos comisiones. La primera desde las 18 a 20 horas, y la segunda, de 20 a 22 horas, más una clase virtual, cada sábado, de 9 a 10, para corregir juntos, ejercicios que pudieran haber quedado pendientes.



Pascal manifestó que siguen recibiendo estudiantes, y aunque estuvo en principio, pensado para alumnos de sexto año, también asisten desde quinto. “Estoy gratamente sorprendido”, expresó sobre el interés que despertó la iniciativa.



El profesor manifestó que el ingreso no está cerrado, pero recomendó a quienes quieran sumarse, hacerlo al regreso de las vacaciones de invierno. “Que vayan, me hablen y yo anoto y después los derivo a la municipalidad donde por cuestión del seguro, se tienen que inscribir de manera obligatoria con ellos”, informó.



“Todos somos distintos y cada uno tiene una forma de aprender diferente. Este es el primer paso, hay otras materias que también son necesarias y es frustrante para los chicos el primer año”, contó a Radio Máxima; y destacó que cada estudiante va encontrando en las clases, su propio ritmo y forma de aprendizaje.



Las clases comenzaron en mayo, y se estima que durarán hasta noviembre.