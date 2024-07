Proteccionistas en alerta por ordenanza que promueve la eutanasia de animales

Por tal motivo, proteccionistas animales advierten el avance del proyecto. En Noticias a la Noche, que se emite por Elonce, dialogó con Horacio Froy, integrante de Conciencia Animal, reflexionó sobre el encuentro con integrantes del Concejo Deliberante de la localidad entrerriana: “La reunión fue un poco anormal por el nivel de nerviosismo que había de parte de las autoridades. Fuimos a reclamar porque había un proyecto de ordenanza que se va a tratar mañana en extraordinarias, dondeExpresaba que quedaban excluidos perros y gatos domésticos que tengan propietarios, lo cual es una falacia porque convengamos que animales que anden sueltos en la calle no vamos a encontrar. Hay personas que se hacen responsables de ellos y con documentación que avalen su propiedad, además de que la justicia penal está determinando que los animales no son cosas”.“Es un poco confusa la información y la confección de la ordenanza porque hablaba que en caso de reincidencia no serían devueltos. Se daba un plazo de dos años para establecer la reincidencia. En caso de un tercer caso, serían decomisados definitivamente. En caso de no ser entregados en adopción, como se pretendía, se iba a recurrir a la eutanasia”, se precisó.Además, acusó de la poca información que hay sobre la actualidad en la localidad: “No existe una pandemia o un caso de zoonosis generalizada para crear una ordenanza que atenta contra la vida de los animales”.Sobre lo que le expresaron los funcionarios políticos en la reunión, detalló: “Ellos nos argumentaban a nosotros que de ninguna manera se trataría de una ‘caza de brujas’ con los animales domésticos. Pero la letra fría estaba cabida a que se pudiera hacer este tipo de acciones.”.“Nosotros no vemos que nuestra ciudad esté invadida de los animales en las calles para implementar una ordenanza de este tipo. Con respecto a los animales de corral y todos los animales de consumo que hay, si la idea es proteger la salud de la población lo que debemos hacer es cuidar los criaderos de esos animales en su interior, no aquellos que estén en las calles porque entonces todos los otros estarán infectados y no habrá control”, aseguró Froy.En última instancia, comunicó que “ningún proteccionista o sociedad protectora de animales ni nosotros que somos personería jurídica en Entre Ríos fue consultado. Nosotros nos enteramos porque fue publicado el viernes y nos acusan de haber filtrado la información, cosa que negamos absolutamente”.