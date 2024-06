Se realizó una nueva movilización para pedir la aparición con vida de Loan

? URGENTE CASO #LOAN ?



? MULTITUDINARIA MARCHA PIDIENDO POR LA APARICION DE #LoanDaniloPeña EN CORRIENTES.



? PARTICIPAN LOS PADRES, HERMANOS Y EL ABOGADO FERNANDO BURLANDO.#ConLosNiñosNo pic.twitter.com/IMkSYWuC6e — EL OBSERVADOR (@_El_Observadorr) June 30, 2024

La madre de Loan encabeza una nueva marcha en el pueblo donde desapareció el nene de 5 años https://t.co/Jk2xM2nrPl pic.twitter.com/NTjnj5saiz — infobae (@infobae) June 30, 2024

Patricia Bullrich en Corrientes: "No tenemos datos de Loan, se planteó una hipótesis más amplia"

Tras la presencia de la ministra Patricia Bullrich, la localidad de 9 de Julio fue el escenario de una emotiva marcha que pidió por la aparición con vida de Loan. Los padres del niño junto a vecinos y el abogado Fernando Burlando recorrieron las calles de la ciudad correntina con el pedido de "Queremos a Loan".Se trata de una emotiva demostración y pedido de justicia por parte de los habitantes de la localidad en la que desde hace 17 días desapareció Loan. El llamado de la comunidad no tuvo banderas políticas ni religiosas: "Loan es nuestro hijo" rezaban algunas de las banderas con las que los ciudadanos se mostraron este domingo en las calles de 9 de Julio.En el contexto de la marcha que se realizó en la localidad de 9 de Julio, el padre de Loan Peña, José, cuestionó la denuncia que realizó Laudelina, la tía del menor, quien aseguró que el marino retirado Carlos Pérez atropelló y mató al chico. “¿Cómo va a ser cierto lo que denunció? Es una mentira”, enfatizó.“Yo voy a la zona, veo y vuelvo a mirar todo, pero no es así como ella dijo. Hoy mismo fui a ver y no hay rastros. La peor mentira es esa”, señaló José Peña. A su vez, afirmó que en el corto plazo a volver a reconstruir lo sucedido con los abogados para demostrar que la versión que denunció la tía de Loan es falsa.Por otra parte, José afirmó que “seguramente a Loan se lo llevaron”. “Lo seguimos buscando, pero no hay rastros de nada”, remarcó en sus declaraciones. Asimismo, destacó que, desde su punto de vista, esa hipótesis es la más probable, en comparación con la denuncia de Laudelina. “Al principio no, pero ahora sí desconfío de ella porque hasta se fue de acá”, puntualizó al ser consultado sobre el rol de su hermana dentro del caso que se investiga. “Después del día en el que desapareció Loan, ya no tuvo más contacto conmigo”, detalló José.En el mismo sentido, compartió cómo se siente a 17 días de la desaparición de su hijo: “Con impotencia, angustiado e intranquilo. No puedo creer lo que está pasando. Pasan los días y no aparece. Queremos encontrarlo a Loan, eso es todo lo que pedimos, saber dónde está y qué hicieron con él. Los que estuvieron por última vez con él tienen que saber más de lo que dicen, ellos están escondiendo algo y estoy seguro de eso. Solo estoy reclamando por mi hijo porque esto le podría pasar a cualquier familia”, precisóPor su parte, la madre de Loan dijo: “Quiero que aparezca Loan, ya pasaron 17 días. ¿Dónde está? ¿Qué hicieron con él? Que hablen los culpables. Los que estaban con él tienen que saber algo. Ya pasó mucho tiempo, estoy destrozada. Quiero que aparezca mi hijo con vida”. Su hijos, Mariano (26), José (25), Alfredo (24), Cristian (23), César (21) y dos adolescente de 17 y 12 (Loan es el menor), tratan de que su madre se mantenga al margen de los trascendidos, ya que sufre mucho con cada novedad del caso, mientras noticias esperanzadoras para poder encontrar al chico de 5 años.En un improvisado encuentro con la prensa en la zona de búsqueda de 9 de Julio, Bullrich dijo que "la justicia esta rearmando una serie de pruebas" en el caso."No tenemos datos de Loan, tenemos construcción de hipótesis y pistas. Hubo una primera investigación y una segunda que comenzó hace pocos días" remarcó la ministra de Seguridad.Respecto a las líneas de investigación y las especulaciones sobre la desaparición de Loan, Bullrich señaló que "cualquier especulación puede significar un mal paso de alguna persona que quiera hacer daño" por lo que "tenemos que ser cuidadosos" en el marco de la causa judicial. "Queremos hablar lo menos posible y hacer lo más posible" agregó.En cuanto a la cuestión política del caso, donde se apunta al mensaje del gobernador Gustavo Valdés, la ministra defendió la actitud del mandamás correntino."No quiero mezclar la política o los intereses políticos de alguien, hay una gran desesperación en este caso, Valdés es el gobernador y hay que entender la desesperación del gobernador por resolver el caso" concluyó Bullrich.