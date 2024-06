Senasa presenta el nuevo esquema de vacunación contra la fiebre aftosa

Autoridades del Senasa confirmaron este sábado, que a partir la próxima campaña de vacunación contra la aftosa, la segunda de 2024, comenzarán a aplicarse cambios en la estrategia nacional contra la enfermedad.



En principio, este año no se vacunarán novillos en primavera mientras que en la segunda campaña de 2025 tampoco se vacunarán vaquillonas, novillitos ni toritos, incluyendo los machos enteros jóvenes. De este modo, a futuro, en la 2ª campaña solo se vacunarán terneros y terneras, mientras que en la 1ª se vacunarán todas las categorías.



Además, la segunda campaña se adelantará de la primavera al inverno, ya que se utilizará como refuerzo de las categorías menores.



El anuncio fue realizado en la 15ª Jornada de Evaluación de Planes Sanitarios Provinciales y Nacionales organizada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).



"Anunciamos un nuevo plan de vacunación contra la fiebre aftosa, una reorganización que comenzará con la segunda campaña de 2024. Esta iniciativa responde a sugerencias del sector ganadero y se basa en estudios técnicos y científicos realizados durante los últimos dos años", dijo a Zona Campo, el vicepresidente del organismo, Sergio Roberts.



"La primera campaña se llevará a cabo en febrero-marzo, incluyendo todas las categorías y realizando allí la vacunación simultánea contra Brucelosis a las terneras. La segunda campaña, que solía ser en octubre-noviembre, ahora se realizará en mayo-junio, donde solo se vacunarán los terneros para aplicarles su segunda dosis de aftosa", explicó.



En cuanto a la posibilidad de importar vacunas, sostuvo que "hasta ahora, no ha habido laboratorios extranjeros que cumplan con todas las normativas del Senasa para importar vacunas. Solo el laboratorio CEVA está en proceso de presentar las dosis para su aprobación y sabemos que hay 2 Laboratorios más interesados en hacerlo. También se dispuso la modificación de las cepas que deben contener la vacuna de Aftosa para la Argentina, ya que a partir del 28 de Febrero de 2025 queda excluida la utilización de la cepa C3 Indaial. Solo se utilizarán las cepas O1 Campos, la A24 Cruzeiro y la A Argentina2001 en la modalidad Trivalente o las cepas O1 Campos, la A24 Cruzeiro en la Bivalente".



Asimismo, agregó: "Estimamos un ahorro de aproximadamente 15 millones de dosis por año, lo que equivale a unos 30 millones de dólares en inversión en sanidad del sector ganadero. Además, reducirá significativamente los costos operativos y el movimiento de animales. Esperamos que más laboratorios, tanto nacionales como extranjeros, se presenten para cumplir con las normativas y ofrecer sus vacunas. Esto incrementará la competencia y potencialmente reducirá los precios, beneficiando al sector ganadero", precisó FM Estación Plus Crespo.