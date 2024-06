Giro en la causa Loan: la tía dijo que fue atropellado y enterrado en el monte

Foto: El matrimonio habría atropellado a Loan con su camioneta

Foto: Laudelina Peña, tía de Loan

En las últimas horas, la investigación por latuvo un giro dramático. Laudelina Peña, tía del chico, habría confesado quecuando volvía del monte donde fue a juntar naranjas y que el cuerpo fue enterrado.Así lo informaron las fuentes al tanto de la declaración de, que fue ante representantes del Ministerio Público Fiscal de Corrientes y no ante el fiscal federal de Goya, Mariano De Guzmán, funcionario que tiene delegada la investigación.La tía de Loan declaró en la ciudad de Corrientes ante el fiscal Gustavo Robineau, informaron fuentes al tanto de la confesión.Según indicó, en un momento del recorrido “siente el impacto de la camioneta del matrimonio contra algo, que era el niño”. A su vez, manifestó que la ex funcionaria y el excapitán de la Armada “estaban muy nerviosos” y que le dijeron que lo iban a llevar al hospital, pero que no sabe “realmente qué pasó con el cuerpo”.La mujer también remarcó que tras el accidente y previo a supuestamente ir al hospital, ellos le pidieron que “no diga nada”.Fuentes del caso señalaron que en la declaración Laudelina habría explicado que le entregaron la zapatilla de Loan y el comisario Walter Maciel sería quien la plantó en la zona rural.Aunque no hay mayores detalles, se cree que el menor pudo haber sido enterrado por el matrimonio.A su vez, se resalta que en las primeras pericias con perros en la camioneta y el auto el resultado fue positivo para el hallazgo de rastros del pequeño.A partir de la declaración de la tía del niño, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdez, trabajaron toda la noche para ultimar el operativo de búsqueda del cuerpo, según publicóde fuentes oficiales.“Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan”, sostuvo el gobernador Valdez en su cuenta de la red social X.“Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del Caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho”, sostuvo en otro tuit el gobernador Valdez.La versión de un posible accidente se dio a conocer en las últimas horas cuando la Justicia confirmó que se iban a realizar nuevas pericias en los autos secuestrados de Caillava y Pérez.Este viernes quien había comprometido a la mujer en el marco de la causa había sido su propio hermano, José Peña, el padre del niño desaparecido. Fue durante su declaración indagatoria que este apuntó directamente contra la tía del menor y esposa de Bernardino Antonio Benítez, otro de los detenidos del caso.“Cuando todos van al naranjal, quien se lleva a Loan para allá es Laudelina. Yo lo vi. Y los seguí con la mirada hasta que los perdí de vista”, dijo el hombre. Tras esto, reafirmó sus dichos: “Yo nunca la perdí de vista a Laudelina y Loan se fue con ella”.José explicó después un dato sumamente curioso: “Al rato vuelve Laudelina y me pregunta por Loan. Yo le dije que se había ido con ella. Pero ella me dice que no, que Loan estaba conmigo. Pero yo vi que se fue con ella”.