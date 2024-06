Nieve en Buenos Aires: videos de las nevadas cerca de Mar del Plata

Nieve en Sierra de los Padres, Mar del Plata. pic.twitter.com/DUSiCbShm1 — Nievecesco (@Bracesco2023) June 29, 2024

En el marco de la ola de frío que azota a la provincia de Buenos Aires y varias zonas del país, este viernes por la noche aparecieron los primeros reportes de caída de nieve en localidades bonaerense. Concretamente, se registraron algunas nevadas en la noche del viernes y madrugada del sábado en las localidades de Sierra de los Padres y Batán.Ya en la tarde el ambiente era sumamente frío en la costa sudeste bonaerense, en gran parte debido al fuerte viento que soplaba del sur y que derrumbaba la sensación térmica a valores cercanos a 0 °C. En Miramar, comenzaban los primeros reportes de granizo chico (graupel), que muchos confundían con nieve.Mientras tanto, la estación meteorológica oficial de Mar del Plata del Servicio Meteorológico Nacional confirmaba a las 3 de la mañana la presencia de chaparrones débiles de lluvia y nieve, con una temperatura inferior a 3 °C.En imágenes de satélite, se observaba la presencia de una franja estrecha entre Mar del Plata y Necochea y extendiéndose unos 50 km tierra adentro en donde los chaparrones eran frecuentes.Habrá caído nieve en varios puntos de esta acotada región, pero la hora del suceso no permitió que haya mayores reportes audiovisuales.No es frecuente que se registren nevadas en Buenos Aires, debido a que tiene un clima templado, con inviernos relativamente suaves. Además, está situada en una zona costera, lo que significa que la temperatura del aire suele estar moderada por la presencia del mar.Sin embargo, no es imposible que nieve en Buenos Aires. De hecho, ha nevado en la ciudad en varias ocasiones a lo largo de la historia, y la última vez que nevó de manera significativa fue en 2007.Para que caiga nieve en Buenos Aires, se necesita una combinación de varios factores:1. Aire frío:La temperatura en todas las capas de la atmósfera, desde la superficie hasta la altura donde se forman las nubes, debe ser igual o inferior a 0°C.No es suficiente con que la temperatura en la superficie sea baja, ya que si el aire en las capas superiores es cálido, los copos de nieve se derretirán antes de llegar al suelo.2. Precipitación:Es necesario que se produzcan precipitaciones en forma de nieve.Esto significa que las nubes deben estar a una temperatura lo suficientemente baja como para que los cristales de hielo no se derritan y se transformen en gotas de lluvia.3. Humedad:La presencia de vapor de agua en la atmósfera es fundamental para la formación de nubes.Cuanto más húmeda sea la atmósfera, más probabilidades hay de que se formen nubes que produzcan nieve.