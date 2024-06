Famosa modelo reveló que su hija cayó en un chat de pedofilia en WhatsApp

Alerta nacional



Los casos se repiten en todo el país. Como sucedió en Córdoba, ahora una famosa modelo reveló en Buenos Aires que su hija cayó en un chat de WhatsApp con contenido sexual y denunció que fue creado por un pedófilo.En esta ocasión Natalie Weber, la esposa de Mauro Zárate, dio a conocer lo sucedido con la nena de 12 años y aprovechó su alcance mediático para advertir a otros padres. Al mismo tiempo la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) emitió un alerta a nivel nacional.La modelo y panelista afirmó que su hija cayó por accidente en el grupo. Comentó que el lunes a la noche se enteró “por el chat de mamás que habían puesto a Mía en un grupo cuyo creador es un pedófilo”.“Lo que hacen es poner a los chicos de administradores del grupo, pero el creador es un pedófilo. A mi hija la sumó un compañero, van sumando chicos, los ponen de administradores y la clave es llegar a mil”, agregó en referencia a la misma modalidad denunciada semanas atrás en Córdoba.Weber explicó que la nena estaba en tres grupos y añadió: “Cuando me escuchó hablar del tema con esa mamá, se asustó y cerró el chat, pero yo empecé a interiorizarme sobre qué tenía que hacer”.La modelo destacó la posibilidad de cambiar las configuraciones de WhatsApp para que no puedan ser sumados a ningún grupo sin su permiso. “Ellos pueden crear pero no ser agregados”, señaló.Hace dos semanas la Justicia de Córdoba descubrió que una chica de 13 años había creado uno de los grupos que alerto a varias familias cordobesas. Otros cinco chicos de entre 13 y 14 años también eran administradores.En ese caso el fiscal de delitos contra la integridad sexual, Juan Ávila Echenique, ordenó siete allanamientos en la ciudad y en Río Ceballos. Luego giró el expediente a la Justicia Penal Juvenil.La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal general Horacio Azzolin, alertó días pasados sobre maniobras de una red de pedofilia que contacta a chicos de entre 10 y 14 años a través de grupos o comunidades de WhatsApp.Desde ese organismo indicaron que Whatsapp (perteneciente a la empresa Meta) recomienda a todos los usuarios realizar una revisión de privacidad que les permita elegir el nivel de protección adecuado y acceder a una guía paso a paso para reforzar la seguridad de su cuenta y personalizar sus ajustes de privacidad, todo en un mismo lugar, de manera guiada y asistida.Esto incluye que los usuarios puedan elegir quién puede contactarlos, controlar su información personal, añadir más privacidad a sus chats, añadir más protección a sus cuentas, etc.La incorporación o no a grupos de WhatsApp puede ser configurada por cada usuario dentro sección “Privacidad” del menú de Ajustes de la aplicación. Allí, dentro de la sección “Grupos”, el usuario podrá elegir la posibilidad de que cualquiera (opción “Todos”) pueda agregarlo, que sólo sus contactos (opción “Mis contactos” o sólo determinadas personas (opción “Mis contactos, excepto…”).- Ingresar a “Configuración” de WhatsApp, ir a la opción “Ajustes” y luego “Cuenta”.- Buscar y presionar la opción “Privacidad”.- Buscar y seleccionar la opción “Grupos”, donde se desplegarán tres opciones para configurar quiénes pueden añadirte a grupos.- Seleccionar la opción que se respetará como preferencia de privacidad.