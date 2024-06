El ingenio de un profesor para corregir exámenes e incentivar a sus alumnos

El docente de una escuela de San Luis compartió en su cuenta de TikTok la curiosa manera en que decidió corregir los exámenes de sus alumnos y motivarlos a sacarse un "10", en plena Copa América.Mauricio Gutvay del Instituto San José de Quines, colocó sobre la calificación de cada estudiante una figurita de los integrantes de la Selección Argentina, cuyo número de camiseta coincidía con la nota de la prueba.Así, por ejemplo, ante un 9 (nueve), la nota iba cubierta por una imagen de Julián Álvarez; los 7 (siete) lo tenían a Rodrigo De Paul, los 8 (ocho) a Marcos Acuña, y por supuesto la calificación más alta -el 10 (diez)- lo llevaban a Lionel Messi."Cuando corregís exámenes en plena Copa América y tus alumnos sueñan con sacarse un 'Messi'", escribió el docente en el video que rápidamente se viralizó, por su creatividad e ingenio.Lo más divertido fueron los comentarios de otros usuarios:"Los del fondo: SOMOS TODOS MONTIEL", escribió alguien en referencia a los que siempre se sacan un 4 (cuatro).Otra usuaria expresó: "No me importaría llevarme la materia, yo quiero un Paredes", quien lleva el 5 (cinco) en la camiseta."Yo me saque un Tagliafico y me lleve sociales", respondió alguien por el 3 (tres).Mientras que otro usuario respondió: "No importa como, Messi siempre es la figurita difícil".