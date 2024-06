Las primeras consecuencias tras la muerte del piloto argentino de 9 años

A poco más de una semana de la muerte de Lorenzo Somaschini, el piloto argentino de nueve años que sufrió un accidente en Interlagos en el Superbike de Brasil, la categoría decidió suspender por tiempo indeterminado el certamen de la Honda Junior Cup (Copa Honda Junior 160), la divisional donde corría el niño rosarino. La conmoción por el fatal desenlace sigue en el vecino y país y hubo más consecuencias en las últimas horas sobre la actividad de las dos ruedas y en el mismo escenario.Lolo sufrió su golpe el viernes 14 de junio en la curva Pinheirinho del Autódromo José Carlos Pace. Luego fue internado y el lunes 17 se confirmó su fallecimiento. A raíz de esto la organización del Superbike Brasil informó este miércoles el cese de actividades en la categoría donde participó Somaschini.“Superbike Brasil anuncia la suspensión de la clase Honda Junior Cup. La decisión, tomada de común acuerdo con los patrocinadores y por tiempo indefinido, tiene como objetivo analizar en detalle qué medidas y cambios deben implementarse para aumentar la seguridad de los ciclistas en la categoría escolar”, se anunció en un comunicado publicado en sus redes sociales.El accidente que sufrió Somaschini fue un entrenamiento de la categoría Copa Honda Junior 160, para chicos entre 8 a 16 años. Lolo había participado del Superbike Argentino y soñaba con llegar al MotoGP.La muerte de Somaschini fue la sexta de un piloto de Superbike Brasil en Interlagos en siete años, según informó el sitio Grande Premio: Sérgio dos Santos, en julio de 2017; Rogério Munuera , en junio de 2018; Maurício Paludete, en abril de 2019; Danilo Berto, en mayo de 2019; y Matheus Barbosa, en noviembre de 2020.Lo ocurrido con Lolo hizo mella y este martes se informó la cancelación de otro evento del motociclismo y se trata del Moto 1000 GP, que debió abortar su tercera fecha debido a la intervención policial por el incidente que le costó la vida a Somaschini. “Según la dirección del Autódromo de Interlagos, la suspensión se produce por recomendación de la Policía Civil del Estado de São Paulo, encargada de investigar el accidente ocurrido el 14 de junio, en el que murió el joven piloto Lorenzo Somaschini”, afirmó el parte de prensa.Las primeras consecuencias por la muerte de Somaschini parecen ser la punta del iceberg ya que el 27 de marzo pasado, la Confederación Brasileña de Motociclismo (CBM) informó que no iban a fiscalizar carreras del Superbike de Brasil. Se indicó en un comunicado que luego de un “proceso de mediación en 2023″, se apartaron de la categoría.“Todas y cada una de las competiciones que puedan ser realizadas y/u organizadas por Super Bike Brasil (APM) dejan de ser competiciones oficiales del Sistema de la Confederación Brasileña de Motociclismo”, aseveró la CBM.“Sólo podrán ser aprobadas aquellas competiciones que no sean el caso de las competiciones, eventualmente organizadas por Super Bike Brasil (APM), entidad privada no vinculada al Sistema Nacional o Internacional de Motociclismo”, destacó.