Desaparición de personas: aclaran que no hay que esperar 24 horas para denunciar

La búsqueda de Loan, el niño de cinco años desaparecido en Corrientes, continúa activa. En ese contexto, desde la justicia, recomendaron no esperar muchas horas tras la ausencia de una persona porque esos primeros instantes son cruciales.



Tras notar la ausencia de una persona, lo “primero y adecuado es hacer la denuncia, ya sea en el centro territorial, en la fiscalía o en la comisaría, para dar aviso y explicar por qué uno cree que esa persona está desaparecida, si tiene algún problema y dar los datos de la situación puntual con las mayores características posibles”, afirmó Andrea Vega, jefa de la unidad de flagrancia de Rosario.



Además, la fiscal aclaró que esperar 24 horas es erróneo. “No hace falta esperar horas, uno sabe las particularidades del caso, si es una persona adulta que se fue a buscar algo y no avisó, o si es un niño, un menor o adolescente, lo más probable es que uno sepa si se retiró del domicilio o si transcurrió algo”, dijo y agregó: “Cada uno evalúa cuándo hacer la denuncia, pero no es necesario esperar ningún tiempo”.



Respecto a publicar imágenes de las personas desaparecidas en redes sociales, Vega confirmó que es una buena opción de búsqueda siempre que esté acompañada de la denuncia para que los fiscales de flagrancia “puedan tomar las primeras medidas en el lugar del hecho. Por ejemplo, si ocurrió en una plaza, tomar registros de cámaras, de personas que estuvieron antes, de negocios de la zona”.



Por otro lado, la jefa de la unidad de flagrancia explicó que el protocolo y las medidas para la búsqueda de personas desaparecidas se activa para todos por igual, más allá de la edad de la persona buscada y mencionó que se da prioridad cuando son niños o adolescentes porque sabemos de la vulnerabilidad para manejarse solos. (Rosario 3)