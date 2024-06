Neymar frenó en un semáforo a comprar camisetas y los vendedores enloquecieron

Estás vendiendo camisetas de Brasil y de la nada Neymar pasa a comprar un par. Cosa de todos los días ? pic.twitter.com/QysV1ELaUm — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 25, 2024

Aunque una lesión en los ligamentos cruzados impidió quepueda disputar la Copa América en Estados Unidos, no lo privó de apoyar a la Canarinha como cada vez que no le tocó jugar. El futbolista del Al Hilal estuvo presente en las tribunas del SoFi Stadium de California el lunes, en el empate sin goles entre Brasil y Costa Rica y, en la previa del encuentro, protagonizó un momento que se volvió viral.Cuando el astro brasileño se dirigía rumbo al estadio,bajó su ventanilla, le pidió dos réplicas amarillas talle L y pagó 100 dólares. "Dame dos, una más, rápido, rápido papi", fueron las palabras de Ney.Al reconocer al futbolista del Al Hilal, los comerciantesa pesar de que las luces estaban por cambiar. Por eso, Ney les pidió que se apresuren para no molestar a los coches que estaban detrás del suyo.expresó el jugador. Ya en el SoFI Stadium, el brasileño se encontró con una estrella de la NBA y colega en el Póker como lo esDurante el transcurso del match, Neymar se vio molesto por las situaciones desperdiciadas y hasta en algunas ocasiones sufriendo ya que su selección no podía romper el cero ante la muralla de los Ticos. Pero la reacción más viral se dio en el minuto 70