Destacan los productos del campo que se exportan a Estados Unidos

SENASA destacó a Canadá como “un mercado de interés”

Con Estados Unidos como epicentro de la 48° edición de la Conmebol Copa América de fútbol, Argentina no solo despliega su talento deportivo sino también su vigor exportador. Desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), destacaron las certificaciones de exportación que superaron las 285 mil toneladas hacia este país, fortaleciendo así la economía nacional.En este contexto, Argentina, actual campeón de fútbol de América y del Mundo, se posiciona con una variada gama de productos en el mercado estadounidense.En lo que va del año, el SENASA certificó la exportación de 15.245 toneladas de productos de origen animal, destacándose cortes bovinos, productos ovinos, aviares y de la pesca como merluza, corvina, calamar y langostino, además de animales en pie.Por otro lado, se exportaron 272.317 toneladas de productos de origen vegetal, incluyendo granos de maíz, soja y sorgo, así como frutas frescas como pera, limón y manzana, entre otros.En tanto, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), las exportaciones de los productos certificados por el organismo sanitario a Estados Unidos durante el período señalado alcanzaron un valor superior a los US$210 millones.“Este importante flujo comercial no solo resalta la calidad y diversidad de los productos argentinos del campo y la agroindustria exportados, sino que también subraya el impacto positivo en la economía nacional”, destacaron.Tras vencer 2-0 a Canadá en su debut en Estados Unidos, Argentina celebró tanto un triunfo en la cancha como la relación comercial. Durante el primer semestre del año, el SENASA certificó la exportación de 910 toneladas de productos de origen animal hacia este “mercado de interés en Norteamérica”, que incluyen cortes bovinos, productos aviares y de la pesca como calamar, corvina y trucha.Además, se exportaron 17.229 toneladas de productos de origen vegetal, destacándose pera, limón, mandarina y granos de trigo. “Este destacado desempeño no solo fortalece la presencia argentina en el mercado internacional, sino que también impulsa la economía nacional mediante el comercio agroalimentario”, señalaron.En tanto, el SENASA, la Secretaría de Bioeconomía y los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Argentina establecieron acuerdos sanitarios que “facilitan la exportación de productos animales y vegetales a más de 2.900 mercados distribuidos en 188 países”.Finalmente, remarcaron que “estos acuerdos no solo aseguran la calidad e inocuidad de los productos argentinos, sino que también promueven la apertura y el acceso a mercados internacionales clave para el crecimiento económico del país”.