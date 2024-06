Denuncian que existen más de 250 sitios de apuestas ilegales

Loterías de todo el país denunciaron hoy que existen más de 250 sitios de apuestas ilegales que dejan jugar a los menores de edad.



La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) se unieron a los sitios de apuestas más importantes del país para concientizar y avisar que, en sus sitios, “solo juegan los grandes”.



En este sentido, las entidades denunció a 254 páginas web de apuestas ilegales.



El acceso a los niños, niñas y adolescentes a este tipo de sitios está prohibido y en ninguno de ellos se realizan controles. De esta forma, se facilita el ingreso a cualquier persona.



La campaña que se lanza en la Copa América cuenta con la participación de destacados periodistas deportivos y busca marcar las diferencias entre los sitios legales, que son todos los que terminan en .bet.ar y no dejan ingresar a menores, y los ilegales, que utilizan dominios internacionales o dinámicos para eludir las regulaciones.



Los sitios legales operan bajo estrictas normas de control e implementan procesos, recursos y tecnologías que garantizan no sólo que los menores no puedan jugar, sino también que los mayores lo hagan en un entorno seguro y responsable.



Por el lado de los ilegales, no se aplican ningún tipo de control y es por eso que la campaña busca advertir ante la diferencia.



CASCBA radicó una denuncia penal para que se bloquee el acceso a 254 sitios de apuestas ilegales que hoy trabajan en la Argentina sin ningún tipo de control ni autorización.



ALEA y CASCBA se enfocan en concientizar a la población con el objetivo de que los bancos, las billeteras virtuales, los medios de comunicación y las redes sociales dejen de promocionar o facilitar el ingreso a este tipo de sitios. (Noticias Argentinas)