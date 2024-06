El caso de la niña a la que "salvó" un caballo y la hallaron tras 6 días perdida

La desaparición de Loan Danilo Peña (5) en Corrientes remite a otro hecho similar que,, tuvo en vilo a Misiones y al país durante casi una semana. En Colonia Seguín, cerca de Campo Viera,Romina Andrea Bilarte (3) quedó en la casa al cuidado de su papá.A la distancia, el hombre escuchó los ladridos nerviosos de los animales y, sin pensarlo, buscó a Romina, que era su debilidad.Mientras cientos de policías y lugareños realizaban un operativo de rastrillaje en una zona de enmarañada vegetación, una intensa lluvia sepultó las pocas esperanzas de hallar a la nena con vida.La presión social hizo que la búsqueda se mantuviera en los días siguientes. Hace algunos años, la mamá de la nena contó aque, el 13 de diciembre, un tío de Romina llegó desde San Pedro, confiado en la esperanza que tenía su cuñada de hallar con vida a su hija., pensaron que estaba quedando loca. Hasta que el viernes mi cuñado Cacho me preguntó de dónde venía el pedido de auxilio y le dije para el lado de la vertiente, donde llevábamos a los animales, a unos cinco mil metros de casa. Me dijo 'si vos escuchaste, ella tiene que estar viva, yo te voy a traer a tu guaina', y se fue para ese lado", recordó la mujer., hay dos versiones: por un lado, la familia asegura queque tenía una enorme rama quebrada recientemente, pese a que en la zona no hubo tormentas. Los policías dijeron que tuvieron que arrastrarse entre la maleza para llegar hasta allí, y que lo hicieron porque vieron a algunas aves carroñeras volar en círculos sobre la zona.. La nena fue llevada de urgencia al Hospital Samic de Oberá, donde recibió atención médica y contención por el trauma vivido.Ella casi no tiene recuerdos de la odisea que vivió en el monte de Colonia Seguín mientras estuvo perdida.", contó. Y agregó: "Me acuerdo que los monos me daban fruta".Su milagrosa historia reaviva la esperanza de hallar con vida a Loan en 9 de Julio, Corrientes, de quien nada se sabe desde el jueves último.