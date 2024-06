Murió Lorenzo Somaschini, piloto argentino de 9 años tuvo un accidente en moto

Se confirmó la muerte de Lorenzo Somaschini, el piloto de 9 años que se había accidentado en Brasil el pasado viernes mientras participaba de una tanda de entrenamientos de cara a la cuarta etapa de la Copa Honda Junior 160 en el Autódromo de Interlagos de la ciudad de San Pablo.“La SuperBike Brasil informa, con gran tristeza y dolor, el fallecimiento del conductor Lorenzo Somaschini este lunes (17/6), a las 19h43. El argentino, nacido del Rosario, fue ingresado en el Hospital Albert Einstein, en São Paulo (SP), bajo cuidados médicos intensivos y, lamentablemente, no resistió”, confirmó Superbike Brasil mediante sus redes sociales.El accidente del piloto rosarino se produjo el viernes, en el primer día de actividad de cara a la competencia. Según detalló la organización del certamen, Somaschini sufrió la caída mientras circulaba por la curva Pinheirinho del mítico trazado paulista y fue trasladado rápidamente al hospital zonal donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos.“La organización de SuperBike Brasil brinda asistencia completa a la familia del piloto desde el viernes (14/6), cuando el argentino tuvo una caída durante la primera práctica libre de la Copa Jr, válida para la 4ta etapa de SuperBikes Brasil, en el Interlagos Autódromo. Tan pronto como cayó a la salida de Pinheirinho, el piloto fue atendido inmediatamente en el lugar por el equipo médico en una ambulancia UTI”, explicaron desde la competencia.Y agregaron: “Posteriormente, fue enviado a la sala de emergencias del circuito, donde se estabilizó su tablero clínico. Después de este procedimiento, se realizó el traspaso médico, en una unidad de apoyo avanzada (UTI móvil) al Hospital General de Pedreira, donde permaneció hasta los amanecer del sábado (15/6), siguiendo todos los protocolos médicos hasta que se realizó la transferencia al Hospital Albert Einstein”.El posteo finalizó con un mensaje de pesar para sus amigos y familiares: “Todos en el equipo de SuperBike Brasil están consternados por el evento y expresan sus sinceras condolencias a todos los familiares y amigos de Lorenzo”.Nacido el 17 de julio de 2014, Lolo se convirtió en un apasionado del motociclismo. Su papá le regaló una mini moto a los 4 años y ahí comenzó a desarrollarse en la actividad. Su debut se había producido el pasado 13 de abril en el SuperBike nacional en Buenos Aires durante el Campeonato Argentino de Motociclismo de Velocidad. Luego de eso tuvo una segunda participación en el autódromo de San Nicolás, en el formato de la divisional Junior Cup. “Mi sueño es llegar al MotoGP, ser campeón del mundo”, explicó en una entrevista que mostró toda su pasión por el mundo de las motos.En su cuenta de Instagram, llamada Lolosomaspro, el joven motociclista había subido una publicación en las últimas horas de algunas imágenes del joven sonriente y el texto: “Cumpliendo sueños... Primer entrenamiento en Interlago Brasil preparándome para la Junior Cup”. La Honda Junior Cup es una de las competencias juveniles más reconocidas en el continente que reúne a corredores de entre 8 y 16 años en motocicletas de 160 cc con pedales y manillares adaptadas a la talla de cada joven.Lolo había sido noticia durante el fin de semana del 13 de abril pasado porque había debutado en el Superbike argentino. “Desde los cuatro años. Mi papá andaba en moto, a los dos años me llevó al Super y me empezó a gustar. Mi sueño es llegar al MotoGP, ser campeón del mundo”, había dicho el pequeño al medio especializado Paseo Tuerca por entonces. A nivel nacional, el Superbike es la categoría más importante del Campeonato Argentino de Motociclismo de Velocidad, es decir, el certamen sobre pista. También existen las categorías Motocross, Rally Raid, Enduro y Speedway.El diario rosarino La Capital le había hecho una entrevista antes de ese debut: “Un día mi papá me llevó al súper a cargar nafta, no me acuerdo bien, pero dimos una vuelta en una 125cc que era de mi abuelo y me encantó. Ahí me agarró eso que no sé cómo explicarlo. Me gustó mucho y bueno...me empezaron a fascinar las motos y acá estoy, listo para correr”, había contado allí el pequeño rosarino.Somaschini debutó el 14 de abril en Buenos Aires del Campeonato Argentino de Motociclismo de Velocidad y luego tuvo una segunda participación en el autódromo de San Nicolás, en el formato de la divisional Junior Cup. Ahora había viajado a Brasil para tener su primera experiencia en el exterior, en la reconocida competencia para jóvenes.