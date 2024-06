La defensa de la esposa de uno de los detenidos por la desaparición de Loan

Sigue la búsqueda de Loan en Corrientes

Policiales Encontraron huellas que serían de Loan y crece la esperanza de hallarlo vivo

Mientras siguen los rastrillajes para encontrar ael jueves pasado cuando salió a buscar naranjas con sus primos, su tía habló cony especuló con la posibilidad de que haya sido secuestrado. Además, defendió a su marido, que está detenido porque fue una de las últimas personas que vio al chico., afirmó Laudelina, la tía de Loan y esposa de uno de los tres detenidos en la causa, en diálogo con. De acuerdo a su relato, su marido la llamó para que se fijara si el chico había llegado a su casa apenas cinco minutos después de su misteriosa desaparición.“Todos los estábamos buscando, todos estamos desesperados”, remarcó la mujer, que salió inmediatamente con el teléfono todavía en la mano a recorrer el monte en busca de su sobrino. En ese sentido, remarcó que le llama la atención que en tan poco tiempo no hubiera rastros de él.El esposo de Laudelina, al igual que una pareja conocida de ellos, fueron detenidos e imputados en las últimas horas“Están todos incomunicados”, señaló la mujer, y subrayó: “Quiero que esto se aclare”.Además, comentó que su marido le relató cómo ocurrió todo: “Dijo que le peló la naranja y que Loan se fue.Esta mañana Buenaventura Duarte, ministro de Seguridad de Corrientes, dijo a los medios que los tres chicos que estaban junto con Loan cuando desapareció ya declararon en Cámara Gesell: “El resultado es queTanto Duarte como el Jefe de la Policía correntina destacaron que el niño se habría ido solo y que no sabe regresar a la casa de su abuela “ya que era la primera vez que iba”., el ministro destacó: “Estamos organizando un rastrillaje en la Estancia La Laguna donde 600 efectivos va a peritar la zona. Va a ser un trabajo intenso durante todo el día donde esperamos encontrar al menor”.Duarte también subrayó que, tras el testimonio de los menores,: “Cuando fuimos hasta el lugar indicado por los chicos, a 2 o 3 kilómetros de donde vive la abuela, pudimos encontrar la zapatilla del menor y los padres la reconocieron”. El funcionario destacó que, pese a que ya se rastrillaron varias hectáreas, “no se descarta ningún terreno”, al explicar que Loan está desorientado y podría retomar cualquier camino., eso esperamos. Por las características que nos informaron vamos por ese camino, lo rogamos. Queremos que siga caminando para encontrarlo”, expresó el Ministro. Por su parte, Alberto Molina, jefe de la Policía, agregó: “Pedimos tranquilidad a la sociedad y a la familia. Hasta no encontrar a Loan no vamos a cesar la búsqueda”.