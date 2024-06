Sigue grave pero estable el piloto argentino de 9 años accidentado en Brasil

El piloto rosarino de 9 años Lorenzo Somaschini sigue en terapia intensiva tras el accidente sufrido el viernes pasado en el autódromo de Interlagos de San Pablo (Brasil). "Lo importante era pasar las primeras 48 horas que se cumplieron hoy a la una de la tarde (por este domingo). Su corazón está fuerte, sus signos vitales están bien. Sigue estable. Pero es un minuto a minuto", sostuvo su instructor Diego Pierluigi en diálogo con La Capital.El pequeño Lorenzo, de 9 años, había debutado en las competencias oficiales de Argentina meses atrás y había viajado a Brasil en los últimos días para ser parte de la 4ª etapa de la Copa Honda Junior 160 en el Autódromo de Interlagos de la ciudad de San Pablo.Según detalló la organización del certamen, Somaschini tuvo una caída en la curva Pinheirinho durante una prueba del viernes y fue trasladado rápidamente al hospital zonal donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos.Ahora, tras superar las 48 horas tras el accidente, hay que esperar a que siga evolucionando favorablemente. "Sigue grave y está siendo controlado por los médicos. Pero hay que esperar para ver si empiezan a haber mejorías", relató el instructor a este medio."Tenemos fe de que Lorenzo va a evolucionar para bien. La parte médica, la ciencia, dice que en un caso como este no se puede saber nunca, que puede pasar cualquier cosa. Es un minuto a minuto. Pero que haya pasado las 48 horas era lo que necesitábamos para empezar a creer que puede mejorar", relató Pierluigi.En este sentido, el instructor informó que Lorenzo sigue grave y que no se registraron mejoras. En este sentido, remarcó que "nos encontramos en el mismo estado que antes". Sin embargo, que el niño haya atravesado las 48 horas es, indiscutiblemente, un signo positivo y hay que seguir a la espera de su evolución.Lorenzo Somaschini nació el 17 de julio de 2014 y desde muy chico es fanático de las motos.Lolo había sido noticia durante el fin de semana del 13 de abril pasado porque había debutado en el Superbike argentino. “Desde los cuatro años. Mi papá andaba en moto, a los dos años me llevó al Super y me empezó a gustar. Mi sueño es llegar al MotoGP, ser campeón del mundo”, había dicho el pequeño.A nivel nacional, el Superbike es la categoría más importante del Campeonato Argentino de Motociclismo de Velocidad, es decir, el certamen sobre pista. También existen las categorías Motocross, Rally Raid, Enduro y Speedway.La Capital le hizo una entrevista antes de ese debut: “Un día mi papá me llevó al súper a cargar nafta, no me acuerdo bien, pero dimos una vuelta en una 125cc que era de mi abuelo y me encantó. Ahí me agarró eso que no sé cómo explicarlo. Me gustó mucho y bueno...me empezaron a fascinar las motos y acá estoy, listo para correr”, había contado allí el pequeño rosarino.Somaschini debutó el 14 de abril en Buenos Aires del Campeonato Argentino de Motociclismo de Velocidad y luego tuvo una segunda participación en el autódromo de San Nicolás, en el formato de la divisional Junior Cup. Ahora había viajado a Brasil para tener su primera experiencia en el exterior, en la reconocida competencia para jóvenes.Tras el accidente el Equipo SuperBike Brasil emitió un comunicado oficial: “El argentino sufrió una caída el viernes (14/6), durante el primer entrenamiento libre de la Copa Jr, en la 4ª etapa del SuperBike Brasil, en el Autódromo de Interlagos, en San Pablo. Tan pronto como cayó a la salida de Pinheirinho, el piloto fue atendido rápidamente en el lugar por el equipo médico y la ambulancia de la UCI. Luego fue trasladado a urgencias del autódromo, donde se estabilizó el estado clínico del piloto. Luego de este procedimiento, el retiro médico se realizó en una unidad de apoyo avanzado (UCI móvil) del Hospital Geral da Pedreira, donde permaneció hasta la madrugada del sábado, siguiendo todos los protocolos médicos hasta su traslado al Hospital Albert Einstein”.