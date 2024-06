Escándalo en Fuerza Aérea: militares festejaron el Día del Padre con bailarinas

Escándalo en la Fuerza Aérea Argentina: militares hicieron un festejo con mujeres semidesnudas en una Brigada de Mendoza. Ya pidieron disculpas y mandaron sanciones. pic.twitter.com/MA0Hfyn3JH — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) June 15, 2024

Sanciones y pedidos de disculpas públicas

Un video difundido recientemente en las redes sociales dejó a laenvuelta en un gran escándalo, el cual tuvo consecuencias que fueron desdea algunos de sus miembros hastapor parte de sus autoridades. Lo que generó la polémica fue una grabación en la que se ve un festejo realizado en las últimas horas entre algunos de sus miembros, en el cual hubo bailes y pasistas de carnaval.Los involucrados son militares que prestan servicio en la, quienes el pasado jueves realizaron una celebración por adelantado con motivo del. Este se desarrolló en las inmediaciones de uno de los predios de la fuerza ubicado en el distrito de El Algarrobal, Las Heras.El salón del Casino de Suboficial fue el lugar elegido para el evento, que comenzó desarrollándose con total normalidad como en otras ediciones previas. Sin embargo, según consignaron medios locales, todo se salió de control cuando se retiraron de la sala los jefes de la Brigada y algunos minutos luego volvieron a ingresar acompañados para continuar con el festejo, pero ya en otro tono.Junto a ellos, entraron, que se encargaron de ponerle ánimos de fiesta a una celebración que, se esperaba, fuera más bien tranquila. De repente, los participantes pusieron música y el organizador empezó a alentar a los participantes a bailar e interactuar con las dos chicas que habían ido con él. Ambas estaban, brillos, antifaces y coronas.En consecuencia, los uniformados que se encontraban allí se levantaron de sus asientos y se sumaron a las indicaciones del animador,. Esta secuencia fue la que quedó registrada en varios videos que se viralizaron al comienzo de este fin de semana en redes sociales, los cuales causaron la indignación de los usuarios.Las imágenes muestran a, teniendo con ellas cierto contacto corporal. Además, en un momento, los efectivos se prestan para hacer flexiones de brazo en frente de sus compañeros con las bailarinas encima de ellos, a fin de demostrar cuánto peso podían levantar.A partir de los videos divulgados, las autoridades de la fuerza tomaron cartas en el asunto y procedieron a identificarlos para luego disponer. Asimismo, desde los canales oficiales de la Fuerza Aérea Argentina hicieron un pedido de disculpas público y comunicaron los pasos a seguir.“Respecto a los hechos acontecidos, se pudo observar, no coincidentes con el uso del uniforme ni los valores de la Institución, por parte de un grupo reducido del personal militar”, escribieron en un primer tuit desde el área haciendo referencia a los videos grabados en la Brigada IV.En otro posteo, añadieron: “La Fuerza Aérea informa que ante lo ocurrido fue el jueves 13 de junio, luego de un almuerzo de camaradería sin la presencia ni conocimiento de las autoridades,”. Si bien en el comunicado no especificaron cuáles serán, posteriormente el medio mendocinoinformó queTodos los que recibieron consecuencias se desempeñan en el cargo de suboficiales: cuatro de estos son los más antiguos y los pasarán a “retiro obligatorio” mientras que a los otros restantes les aplicarán “sanciones graves” que todavía no fueron definidas por las autoridades.