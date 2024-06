Un estudiante hirió a otro en el cuello con una trincheta y revelaron el motivo

Un estudiante hirió con una trincheta a su compañero y le causó un corte de aproximadamente cinco centímetros en la zona de la nuca. Sucedió en la tarde del jueves en una escuela de barrio Villa Cabrera.De acuerdo a lo que detalló el comisario inspector Martín Llados, personal policial fue alertado por un llamado del padre del adolescente lesionado, quien se enteró del hecho cuando fue al colegio a retirarlo. Efectivos dialogaron primero con el hombre, a quien el hijo le habría manifestado que tuvieron “una discusión con otro compañero y de esa pelea resultó con una herida cortante”.Sobre esto, la vicedirectora de la institución confirmó el hecho y le detalló a la Policía que activaron los protocolos y un servicio de emergencia le realizó las curaciones. Luego los profesionales de salud le recomendaron a la familia del lesionado que lo trasladaran a un hospital para recibir una mejor atención, pese a que no revestía gravedad.“En el colegio nos brindan la información que ellos consideraban pertinente aclarando que el resto era una cuestión de protocolo. El niño está renuente a dar datos y que es un problema entre compañeros, nada más”, concluyó el comisario.La mamá del alumno herido explicó enque fue una “mala broma de niños” y que “no hubo maldad” por parte del chico que lo lesionó.“Son íntimos amigos, que no tomaron dimensión de las consecuencias”, sostuvo la mujer. Además, reveló que los compañeros que participaron “llamaron llorando y pidiendo perdón”.El director, Nevor Pajón, reveló en Arriba Córdoba que “son compañeros de curso, uno le hizo una broma a otro con un objeto cortante, no sabía que tenía filo, y lo terminó lastimando”.Además, explicó que tendrá una reunión con las familias para evaluar los pasos a seguir: “No quieren que sea sancionado el chico porque fue una broma entre amigos. Trataremos de trabajar sobre el tema para que estas cosas no sucedan”.