Una jubilada fue atacada por un pitbull y sufrió múltiples quebraduras

Un perro suelto causa disturbios en barrio Providencia, de Córdoba. Días pasados una jubilada fue atacada por el animal que la arrastró más de 100 metros y le ocasionó varias quebraduras. El hecho tuvo lugar sobre avenida Costanera a la altura del Puente Avellaneda. La vecina contó que no es la primera vez que el can agrede a la gente de la zona.



La jubilada realizaba su recorrido habitual cuando el animal de gran porte la sorprendió. “Un perro grande y alto me tomó de los hombros con las patas y me tiró al piso. De ahí me arrastró una cuadra hasta donde vive él, por que yo estaba en el umbral de la vereda y me llevó hasta adentro. Ahí me dejó, me sacó una bolsa y se comió lo que había adentro. Yo quede ahí infartada”, relató la mujer.



La señora aclaró que si bien el perro no la mordió estuvo cerca. “Quiso morderme. Yo le veía el hocico, lo sentía acá en el cuello”, reveló. En cuanto a los instantes previos al arrastre por la vereda, la vecina precisó: “Yo estaba sentada, me agarró de la campera y la rompió. También me rompió el pantalón”.



Pese a ser un lugar transitado la mujer no logró ser auxiliada a tiempo y optó por levantarse sola lo que derivó en una serie de fracturas. “No pasaba nadie. Yo gritaba por favor pero los autos circulan muy rápido, ese es otro problema que hay en la zona. Como pude apoyé las manos y ahí fue donde me quebré el brazo, la muñeca y los dedos”, recordó la jubilada con su mano derecha vendada.



Las lesiones no terminan ahí. “También tengo un problema en el hueso dulce porque la caída fue muy fuerte. Aparte tuve un ataque de pánico y no podía regresar a mi casa”. En ese momento pasó un joven por la calle y la ayudó. “El pibe que me levantó me alcanzó”, indicó la señora.



Ataques recurrentes



“El perro está mordiendo a un montón de gente de acá. Mordió a un chico en la pierna y a una señora le mordió la cara”. Hace entre dos y tres años que anda suelto mordiendo gente. Lo corren con gas pimienta”, comentó la vecina.



Por último la jubilada aseguró que su intención no es demandar al dueño sino que el perro sea educado. “Yo no quiero hacer una denuncia en contra del perro ni el dueño, yo quiero que lo eduquen. Por eso hablamos a la Municipalidad para que el Centro de Animales venga y lo saque”, afirmó. Sin embargo aún no obtuvo respuesta. (El Doce)