El escalador polaco firmará probation y no podría volver a entrar a la Argentina

Infobae

Declaró este jueves ante la justicia porteña Marcin Banot , el influencer polaco que este martes se trepó a uno de los edificios más altos de Puerto Madero sin protección y fue rescatado por los bomberos en el piso 28. Tras la indagatoria, el hombre que había sido detenido por el delito de violación de domicilio pactó un acuerdo para ser liberado: no podría entrar al país.Banot fue indagado este jueves por el fiscal Alejandro Pellicori, que lleva adelante la acusación en su contra luego de que actuara la Unidad de Flagrancia Este de la Justicia porteña el mismo martes, pidiendo el arresto por un delito que prevé de 6 meses a dos años de prisión.Según confirmaron fuentes del caso a, el funcionario dispuso la soltura del escalador polaco luego de la firma de un acuerdo. “El 19 de junio, a las 11, en una audiencia con el juzgado, se homologará ese pacto”, explicaron las fuentes consultadas.La probation indicaría que Banot no podría volver a ingresar al país. También habría una serie de condiciones extras.Hay que recordar que, además del delito de violación de domicilio por el que detuvieron a Banot no bien lo bajaron del edificio de la empresa IRSA; la Ciudad de Buenos Aires reclamó que el polaco pague el costo del operativo del que participaron 30 personas para rescatarlo.Hay que tener en cuenta que Banot “no tiene antecedentes penales ni acá ni en el exterior”, según pudo saber este medio. Aunque sí, en 2020 lo detuvieron en París por trepar un edificio como el que escaló en Puerto Madero.No era la primera vez que intentaba subir al edificio de la empresa IRSA. Ya lo había intentado el pasado 6 de junio. Ese día, minutos después de las 17, la Policía de la Ciudad debió presentarse en la propiedad de Ingeniero Della Paolera al 200 porque el influencer polaco estaba trepándose, pero no llegó a cumplir su meta. Lo bajaron antes.Entonces, este martes lo volvió a intentar. Llegó hasta el piso 28, de los 30 de la construcción, y terminó preso en la Alcaidía 1A, ubicada en Suipacha 1156: allí durmió dos noches.Sin protección y con la camiseta de la Selección argentina, Banot comenzó a escalar el edificio de Puerto Madero. Alertados por los vecinos, enseguida llegó personal de la Comisaría Vecinal 1A junto a una dotación de Bomberos de la Ciudad y del SAME.La detención del hombre demoró casi una hora. Esto fue debido a que la estructura del edificio que estaba escalando contaba con ventanales de cristal que no permitía el ingreso del personal por ningún lugar.En este sentido, para proceder con su rescate, los agentes solicitaron la presencia de un traductor de polaco a fin de poder comunicarse con el influencer, quien se dedica a realizar contenido de este estilo y lo comparte en sus redes sociales.Lo interceptaron poco antes de que lograra llegar a la cima, en el marco de un procedimiento en el que participó personal del Grupo Especial de Rescate de Caballito y Brigada Especial Federal de Rescate (BEFER), quienes lo rescataron y aseguraron.En su cuenta de Instagram, se define como Urban Climbing y se muestra subiendo edificios de importante altura en todo el mundo. Los videos que publica los comparte con sus más de 290 mil seguidores y tienen miles de reproducciones.