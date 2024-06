Un auto se incendió y la explosión del tubo de GNC daño varias viviendas

En la madrugada de este miércoles, la tranquilidad de la ciudad de Casilda, en la provincia de Santa Fe, se vio interrumpida por una fuerte explosión. Un vehículo se incendió en la intersección de las calles Rioja y Cerrito, provocando una onda expansiva que desplazó parte del tendido eléctrico y dejó a numerosos vecinos sin el suministro de energía.El siniestro comenzó alrededor de las 5 de la mañana cuando el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Casilda fue alertado sobre un vehículo completamente envuelto en llamas. Al llegar al lugar, los bomberos comenzaron las tareas de extinción con una línea de 38 mm. Sin embargo, durante el proceso, se produjo una explosión en el tubo de GNC del automóvil, generando una potente onda expansiva.La explosión no solo afectó el tendido eléctrico, sino que también causó la rotura de vidrios y daños en diversas estructuras de las viviendas cercanas. Afortunadamente, no se reportaron heridos.“Al arribo de la dotación, comenzamos a armar la línea de extinción debido a la cantidad de fuego que había en el vehículo. Al iniciar la extinción, se produce la explosión del tubo de GNC, generando una fuerte onda expansiva que provocó roturas de vidrios y otras estructuras de viviendas en la cuadra. Continuamos con la extinción del vehículo, verificamos que no haya heridos en el lugar y recogimos las partes del vehículo que volaron hasta aproximadamente 80 metros”, explicaron desde Bomberos Voluntarios en diálogo con la prensa.En el lugar del incidente trabajaron bomberos voluntarios, personal de la PDI y el comando radioeléctrico. Posteriormente, se convocó a bomberos zapadores para investigar las causas del siniestro. Con el correr de las horas, se logró restablecer el suministro eléctrico en la zona afectada.Este incidente pone en evidencia la importancia de los controles y mantenimientos en los vehículos que utilizan GNC, así como la rápida y eficiente respuesta de los cuerpos de emergencia en situaciones de alto riesgo. ( Novedades del Sur