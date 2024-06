Empresarios reclamaron por el estado de las rutas nacionales 14 y 18

En los últimos días, el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia se dirigió a las autoridades competentes a través de una serie de notas formales con el fin de solicitar la ejecución de medidas tendientes a revertir una problemática de vieja data, retomando así los planteos que le fueron efectuados en su momento al extinto Ministerio de Transporte de la Nación en tiempos de los exministros Dietrich y Meoni.



De esta manera, la entidad dirigió notas al Ministro de Economía de la Nación, Dr. Luis Caputo, al Secretario de Obras Públicas de la Nación, Ing. Luis Enrique Giovine, al Administrador General de Vialidad Nacional, Ing. Raúl Edgardo Bertola, al Secretario de Concesiones, Dr, Mariano Mirotti, al Subsecretario de Fiscalización y Control, Dr. Juan Ignacio Mier y al titular de la Jefatura de Vialidad Nacional Distrito Entre Ríos, Arq. Guillermo Marcone.



En dichas notas, y a modo de antecedentes, el Centro de Comercio recordó que allá por febrero de 2019 la institución ya había solicitado el levantamiento de los peajes de la Ruta Nacional 14, Autovía General Artigas, señalando el lamentable estado de la traza vial y la falta del mantenimiento correspondiente por parte del concesionario.



En cuanto a las motivaciones del reclamo, las notas de la entidad volvieron a poner de manifiesto “el nulo mantenimiento, ausencia total de demarcación, iluminación apagada y/o dañada en los principales accesos a ciudades, maleza que en muchos sectores impide la visibilidad lateral, la señalización deficiente, sectores inundables en días de lluvia, formación de lagunas en la traza, pozos de grandes dimensiones y la reiterada e innecesaria pérdida de vidas en siniestros (no accidentes) lamentables y evitables, entre otros argumentos que dan clara muestra de un total abandono en los controles y del cumplimiento de las exigencias”.



“Transitar en los días de lluvia u horarios nocturnos es directamente suicida. Pagar el peaje en ese contexto, es una burla. No estamos hablando de cualquier ruta, estamos hablando de la principal ruta del Mercosur en nuestro país y por donde se produce el mayor intercambio comercial entre los cuatro países miembro".



Sobre la ruta 18

Fragmentos de las notas dirigidas a las autoridades nacionales también hacen referencia a la Ruta Nacional 18, en obra para transformarse en Autovía desde 2011 que debió finalizarse en 2014.



En este marco, hace mención “a tramos supuestamente concluidos que al día de hoy se encuentran irremediablemente dañados tal es el caso del trazado entre General Campos – San Salvador – Jubileo, sector considerado ‘un "cementerio’ de llantas, cubiertas y generador de graves accidentes que se reiteran día a día".



También se hizo un especial pedido para que se evalúe “de forma urgente si la capa asfáltica en dicha zona fue construida bajo las especificaciones adecuadas”.



Otro de los párrafos también refiere al tramo entre Villaguay y Paraná, 150 kilómetros donde aún no se han finalizado las obras correspondientes y hace más de 13 años se transita peligrosamente un camino en construcción, con los graves riesgos que ello conlleva (desvíos, roturas de asfalto, etc, etc), sumado a la gran cantidad de camiones que transitan la misma en dirección a Rosario, Santa Fe o Córdoba”.



En tal sentido, el pedido realizado por la institución busca que en carácter de urgencia se tomen las medidas que correspondan ante el concesionario, se proceda a la reparación de la Autovía Artigas y a la reparación y finalización de la Autovía 18 para poner fin de una vez a las pérdidas materiales y de vidas en dichas arterias. (APF)