Se produjeron dos muertes por leptospirosis en el país: cómo prevenirlo

Foto: Las ratas son las transmisoras de la enfermedad. Crédito: Infobae

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó la segunda muerte por leptospirosis en la provincia luego de que se conociera que dos habitantes de la localidad de Pasco, situada en el departamento de General San Martín, habían contraído la enfermedad mientras realizaban tareas en un tambo de la zona. Frente a esto, las autoridades lanzaron una serie de recomendaciones para prevenir los contagios.



Los casos se dieron a conocer a través del Departamento de Zoonosis de la Dirección de Jurisdicción de Epidemiología, quienes comunicaron que dos hombres de 51 y 63 años habían sido hospitalizados tras haber contraído la infección. Según precisaron, se trataba del dueño de la empresa y uno de sus empleados que estaba encargado de realizar actividades relacionadas al ordeñado de vacas y el manejo de otros animales como cerdos y ovejas.



El miércoles pasado se había confirmado la muerte del hombre de 51 años, mientras que el de 63 años continuaba internado en el área de terapia intensiva. Para ese entonces ya contaba con asistencia respiratoria, pero su organismo colapsó durante la jornada del viernes.



De acuerdo con la información obtenida por ElDoce.tv, las muertes por leptospirosis motivaron al Senasa, la Secretaría de Ganadería, la Policía Ambiental y la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia a iniciar una investigación en el tambo sindicado para poder esclarecer cuál fue el origen de los contagios, debido a que ambos presentaron síntomas similares.



Al mismo tiempo, el Departamento de Zoonosis, la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, el Senasa, el área de control de los alimentos y la Policía Ambiental delinearán acciones de prevención y control para evitar la expansión de la enfermedad, sobre todo, en las áreas endémicas. Leptospirosis: qué es, síntomas y cómo prevenirla Según explicó la subsecretaría de Estrategias Sanitarias y Acceso a la Salud de Córdoba, Laura López, la leptospirosis se trata de una infección provocada por una bacteria denominada leptospira que suele estar presente en la orina de roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y otros animales silvestres. Asimismo, remarcó que la transmisión se genera por haber estado en contacto con las heces de un animal infectado y aguas contaminadas.



Acerca de las poblaciones que se encontrarían más expuestas a su contagio, la especialista señaló que la enfermedad suele ser contraída por personas que están vinculadas a trabajos y profesiones que requieran el contacto con animales. No obstante, mencionó que su expansión es favorable en zonas que hayan sido afectadas por una catástrofe natural como, por ejemplo, inundaciones.



El periodo de incubación puede variar de uno a 30 días, pero normalmente ocurre entre siete y 14 días después de entrar en contacto con la bacteria. Y, pese a que no descartaron la posibilidad de que exista un contagio entre personas, las autoridades indicaron que suele ser poco frecuente.



“En las personas la leptospirosis comienza con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general”, informó López al explicar que en esta época del año puede ser habitual que el cuadro sea confundido con otras enfermedades como la gripe, el dengue o el COVID-19.



Frente a esto, la subsecretaría subrayó que “es sumamente importante la consulta temprana, para que el profesional pueda realizar un diagnóstico y un tratamiento oportuno”. Además, la enfermedad no es considerada mortal, pero advirtieron que el riesgo de letalidad sería del 40% para aquellos pacientes con casos más graves.



Por otro lado, desde el Ministerio de Salud provincial lanzaron una serie de recomendaciones para evitar los contagios, sobre todo, entre los trabajadores rurales. De esta manera, pidieron utilizar el equipo de protección personal, es decir, botas de goma, overol o ropa y guantes impermeables a la hora de realizar tareas de fumigación de ratas, desmalezado y limpieza de campos y terrenos baldíos.



Sobre el cuidado de los animales rurales, solicitaron consultar con un médico veterinario ante la aparición de enfermedades u abortos espontáneos. Asimismo, recomendaron mantener la vacunación al día de los perros y vacas que se encuentren en las zonas endémicas.



En el caso de las viviendas personales, señalaron que será clave eliminar a los roedores que se encuentren presentes en las casas y alrededores, mantener los patios y terrenos libres de basura y escombros, evitar la inmersión en aguas estancadas que pudieran estar contaminadas y que los niños jueguen en charcos o en el barro. Fuente: Infobae