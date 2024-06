Bebé de un mes murió en hospital de Gualeguaychú e investigan las causas

Esta mañana, los padres de una beba de solo un mes y un día, ingresaron desesperados y con la niña en sus brazos, al Centro de Atención Primaria de la Salud La Cuchilla, en la zona noreste de la ciudad de Gualeguaychú. Sin embargo, la pequeña no reaccionaba por lo que, de inmediato recibió atención médica y le realizaron las técnicas de RCP.A los pocos minutos intervino el personal del Servicio de Emergencias PreHospitalarias 107 que trasladaron a la bebé a la guardia del Centenario, donde continuó el tratamiento de RCP, pero no se logró revertir la lamentable situación.A las 11 se notificó el deceso por un paro cardiorrespiratorio según confirmó a R2820 la fiscal Natalia Bartolo que inició la investigación y ordenó una autopsia para este viernes desde las 9:30 a 10.Los padres de la niña viven en el barrio Los Espinillos en una situación de vulnerabilidad y luego del deceso prestaron declaración en la comisaría Tercera y en la comisaría del Menor y la Familia.En la vivienda se realizó una serie de medidas que pidió la Fiscalía. Bartolo confirmó que en el cuerpo “visiblemente no se observan lesiones ni externas, ni internas, tampoco hay señales de maltrato” y que la autopsia brindará información sobre la causa de la muerte.En tanto, el otro hijo de la familia de pocos años de vida se encuentra en perfectas condiciones de salud tras la evaluación del pediatra del CAPS La Cuchilla.