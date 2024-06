Se robó un caballo y lo atropelló un Fiat Duna: mirá el video

"Caballo":



Porque un hombre se afanó un caballo y después lo chocó un Duna.https://t.co/CqlXQwC9Qv — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 6, 2024

Antonio, un adolescente de 16 años se robó un caballo y fue atropellado. El joven explicó que se trató de "un acto de picardía" que salió mal, porque el animal comenzó a correr y él no lo pudo frenar. Ocurrió en Rosario."Lo agarramos hoy, por diversión. Es de un muchacho del campo. Lo agarramos para salir un ratito", comentó el menor a Telefe Noticias Rosario, y mostró algunas de las heridas que le dejó el grave momento que vivió ayer al mediodía.En la misma ronda de declaraciones contó que el conductor de Fiat Duna blanco frenó y se bajó para ver cómo estaban. "Me dijo que él nada más no quería ir preso y yo le dije que se vaya, que ya está", soltó.El joven tiene algunos golpes y presenta dificultades para respirar, ya que cayó de espalda. Detalles respecto al estado de salud del animal se desconocen, pero se informó que está bien.