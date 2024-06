Por “sospechas de envenenamiento” exhuman el cadáver de un sindicalista

Juan Tomás Valín fue un histórico dirigente del Sindicato de la Carne, desde cuando funcionaba en la ciudad de Concordia el frigorífico CAP Yuquerí, con más de 2500 empleados agremiados en la entidad que dirigía. También ocupó cargos a nivel nacional, ya que integró -como Secretario- la Federación de Obreros de la Industria de la Carne.



Valín falleció el pasado sábado 1° de junio, pero la noticia trascendió tras la publicación de un aviso fúnebre por parte de su familia, en el que expresaron que su “muerte no quedará impune. Será justicia!”.



Más tarde se conoció que familiares del dirigente denunciaron un posible homicidio y solicitaron la exhumación de su cadáver con el objetivo de realizar una autopsia para determinar el origen de su muerte.



Al respecto, el abogado defensor de la familia, el Dr. Eduardo Asueta, explicó a Diario Río Uruguay que “la denuncia tiene que ver con una sospecha sobre la causa de muerte del ‘negro’ Valín, que es padre de la denunciante, de mi cliente”.



Según sus palabras, desde su parte “tratamos de intervenir con toda la prudencia del caso, porque los fiscales están trabajando bien y, por una decisión del procurador de la provincia, se avanzó con la investigación con un accionar previo que es muy determinando, que es la exhumación del cadáver y la autopsia”. Tal procedimiento “se realizó hace menos de 48 horas y el proceso de autopsia se está llevando a cabo, por lo que esperamos el informe” de sus resultados, expresó Asueta.



En cuanto a la hipótesis del caso, el letrado aseguró que “como toda parte querellante, tenemos una coartada de lo que pudo haber sucedido, pero preferimos no dar a entender ni dar ningún nombre particular a los efectos de evitar cualquier tipo de afectación innecesaria”. Sin embargo, destacó que “su hija sospecha que se pudo haber tratado de un homicidio por envenenamiento”.



De esta manera, anticipó que “con la autopsia vamos a saber si esto ocurrió o no, para luego debatir la autoría del hecho”, para lo que “hemos evaluado pruebas testimoniales y demás para aportar en su momento, pero aún no lo hemos hecho y queremos hablar de ellas una vez que esté determinada la causa de la muerte”.



Por otra parte, el abogado defensor reconoció que “la técnica de exhumación y la autopsia en sí es un proceso complejo y costoso, pero por la cercanía que hay entre la fecha de fallecimiento y entierro con la exhumación, esperamos que la prueba esté bien conservada y que podamos tener un resultado efectivo, concreto y esclarecedor”, que se podría dar a conocer “este viernes”.



Finalmente, Asueta ponderó el trabajo “de los fiscales que están a cargo en este caso, Daniela Montangie y Mauricio Guerrero” y valoró que “cuando hay necesidad y urgencia, este tipo de pericias salen rápido y creo que la justicia está trabajando con mucha celeridad”.