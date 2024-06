Les desvalijaron la casa y se llevaron hasta la mascota: ruegan que aparezca

La pintoresca zona de la costanera de Villa Carlos Paz fue el escenario de un nuevo hecho de inseguridad. Ladrones desvalijaron una casa pero lo más preciado que se llevaron fue la perra de la familia.



El hecho sucedió en la siesta del martes en una vivienda de barrio Santa Rita, próxima al lago San Roque, un sector atestado de bares y locales gastronómicos. “Estamos desesperadas por encontrar la perra, es parte de la familia desde hace siete años”, sostuvo la dueña del bulldog francés en diálogo con ElDoce.



Los ladrones forzaron el portón eléctrico de la casa, que da a la costanera, mientras la joven y su madre se encontraban ausentes. “Cuando volvió mi madre a las 21 vio que el portón estaba forzado. Al entrar, vio que estaba toda la casa dada vuelta, con ropa tirada y todos los cajones abiertos”, contó.



Cuando llegó la policía, dieron con que los delincuentes se habían llevado un un televisor de 50 pulgadas, dos computadoras, un teléfono, entre otros elementos. Pero lo peor fue cuando se dieron cuenta de que no estaba la perra.



Aunque las víctimas están convencidas que los ladrones se robaron a Lana, tal el nombre de la perrita, no descartan que el can se haya escapado por el espacio que quedó en el portón luego de ser forzado.



En cuanto al hecho en sí, la joven reveló que un vecino vio a dos personas cerca de las 14.30 en la casa, pero pensó que se trataba de ella y su madre, por lo que no dio aviso a la Policía.



Recompensa



Las dueñas de Lana están desesperadas por la aparición de la perra y han salido por la zona en su búsqueda. Ofrecen recompensa por su aparición. Cualquier información, ofrecieron los teléfonos de contacto 3541336987 y 3541625652.