La original manera en la que nene se enteró que lo adoptó su "papá del corazón"

Un nene de ocho años que había pedido llevar el apellido de su papá del corazón se enteró de una manera muy especial de que la Justicia había resuelto favorablemente el trámite de adopción por integración: en el Juzgado Civil y Comercial de Monte Caseros, Corrientes, los funcionarios lo esperaron con la camiseta número 10 de River -el club de sus amores- con su nuevo apellido estampado en la espalda.Todo comenzó cuando Brian tuvo que renovar su documento de identidad, a fines del año pasado. El pequeño se negó a realizar el trámite en el Registro de las Personas porque quería llevar el apellido del esposo de su mamá y padre de su hermano menor en lugar del de su padre biológico, que había fallecido de un infarto cuando él tenía sólo dos meses. Es por eso que para el nene no hay otro papá más que el actual esposo de su mamá.El viernes pasado, el chico fue con sus padres al juzgado sin saber la maravillosa noticia que le esperaba. Pasadas las 10, la jueza en lo Civil y Comercial de Monte Caseros, Elsa Laura López, y su secretario, Vicente Humberto Brites, ingresaron al despacho con una bolsa. Primero sacaron un globo y luego una camiseta de River con la inscripción de su nuevo apellido. Durante las diferentes audiencias, en el juzgado se habían enterado de que fue su padre del corazón el que le inculcó su fanatismo por el club millonario. Esa fue la forma que la Justicia utilizó para comunicarle que su deseo se había hecho realidad.El papá biológico del pequeño murió cuando él tenía dos meses y la mamá conoció a su actual esposo cuando estaba próximo a cumplir un año. Desde entonces, el hombre crió a Brian como si fuera su hijo biológico. La consolidación de la pareja nacida en 2017 fue tal que dos años después se casaron.El hombre generó un vínculo especial, que se fue acrecentando con el paso del tiempo: lo lleva a la escuela, lo cuida cuando está enfermo, está presente durante la hora de la tarea escolar, y ambos comparten el ritual de mirar los partidos del equipo donde brillaron Amadeo, Enzo, Beto y Labruna.Adriana, la mamá de Brian, contó que "desde muy chiquito él quería llevar el apellido de Daniel, mi esposo, pero como era muy chico, no me dejaban hacer el cambio. Yo no sé cómo, pero Brian se enteró que cuando cambiaba su DNI podía modificar el apellido. Así que cuando llegamos al Registro, él quiso firmar con el apellido de su papá del corazón y como le explicamos que no podía, se enojó", relató.Ante esta situación, una de las empleadas del Registro de las Personas le sugirió que iniciara el trámite judicial, pero Adriana no estaba convencida. Como Braian insistía, fue Daniel el que decidió empezar el trámite con la asistencia de un abogado. "Yo tenía dudas", admite Adriana."Lo primero que hicieron en el Juzgado fue escucharlo a él a través de una Cámara Gesell. Después pasamos por una entrevista, estudios socioambientales", recordó.La semana pasada Daniel escuchó la noticia tan esperada, pero sólo pudo compartirla con Adriana porque los funcionarios judiciales se iban a encargar de explicarle a Brian la decisión que habían tomado. "Yo sabía, pero es como que tenía dudas hasta el momento de escucharlo", se sincera la mamá del pequeño.Apenas escuchó la noticia en un lenguaje sencillo, Brian ya no pudo pronunciar palabra. Sólo reía y lo primero que hizo fue colgarse del cuello de Daniel y luego con su mamá. Afuera al chico le esperaba una nueva sorpresa: su papá del corazón le había preparado un cartel que decía: "Hijo, mi historia tuvo el mejor capítulo cuando llegaste a mi vida. Te amo con todo mi corazón. Sueño cumplido legalmente". Ambos volvieron a fundirse en un abrazo y las lágrimas brotaron sin control.Brian contó aque "en el Juzgado me dijeron buenos días Brian. Ahora la jueza decidió cambiarte el apellido. Yo me emocioné mucho. Y ahí sacaron primero un globo con los colores de River y de una bolsa la camiseta con mi nuevo apellido". "Me explotaba el corazón de la emoción", admitió el pequeño que comparte con su papá la pasión por el club de Nuñez. En Monte Caseros el pequeño juega en el Club San Lorenzo, donde el entrenador todavía no se decide si lo manda al arco o lo pone de centrodelantero.Brian tiene cuatro hermanos mayores por el lado de su papá biológico, una hermana adolescente fruto de una relación anterior de Adriana, y un hermanito fruto del amor de la pareja.Voceros judiciales dijeron que durante el tiempo que duró el trámite, el nene se ganó la simpatía de todos los empleados del juzgado. Es por eso que buscaron una forma muy especial de comunicarle que su deseo se había hecho realidad.Fuentes judiciales dijeron que fue Brites quien tuvo la idea de notificarle la resolución a través de una camiseta con la banda roja atravesada en el pecho. En la audiencia, la jueza López explicó que la adopción de integración tiene por finalidad integrar a un núcleo familiar ya consolidado, al menos, con uno de los progenitores. Quien se integra a la familia -formada por el adoptado y su progenitor biológico o adoptivo- es el cónyuge o conviviente de este último que, en los hechos ha estado comportándose como un verdadero padre o madre con respecto a los hijos.Desde la Justicia explicaron que este recurso judicial no está orientado a amparar a un niño abandonado, sino a permitir su incorporación a una familia en la que su padre o madre han contraído matrimonio y desean que ese hijo de uno de ellos sea un hijo en común, un hijo de ambos para integrar o constituir una única familia en lo jurídico porque ya la constituyen en la práctica.Brian había tenido varias entrevistas en el juzgado y con la asesora de Menores Valeria Soledad Fornaroli, quien dictaminó a favor del trámite luego que los estudios interdisciplinarios dieran cuenta de la contención y afecto de su padre, y del deseo del pequeño de cambiar de apellido.