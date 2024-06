Escuela de Concordia quiere rescatar las historias de un antiguo piano de cola

Desde el equipo de conducción de la escuela primaria Vélez Sarsfield, de la ciudad de Concordia, se decidió trasladar y poner en valor el histórico piano de cola usado en tantos actos y eventos de la institución.Actualmente "se lo expone en el hall de entrada como una reliquia única", se detalló. Pero la cosa no quedó ahí y se ideó una novedosa propuesta con el objetivo de escribir su historia.La propuesta es simple, pero despertó mucha repercusión y nostalgia entre los ex alumnos, profesores o quiénes en alguna oportunidad pasaron sus días en ese tradicional establecimiento educativo concordiense."Se invita al personal activo y jubilado a escribir anécdotas e información sobre el piano, de puño y letra, firmarlo y colocar datos, tiempo, nombres, como para organizar su historia ya que no hay registro", reza la convocatoria.Las autoridades de la escuela remarcaron que el piano "no tiene valor económico, porque su valor es incalculable". Pero para el equipo de conducción "tiene un altísimo contenido y valor histórico", sobre todo el poder "contar a los estudiantes y familias por lo que se pide acercar una anécdota escrita para armar su vida". (Diario Río Uruguay)