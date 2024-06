Justicia prohibió que juegue al fútbol con amigos por no pagar cuota alimentaria

Un hombre dejó de pagar la cuota alimentaria de sus hijos y la Justicia de Córdoba le prohibió que juegue un torneo de fútbol con sus amigos. Según explicó la jueza Viviana Rodríguez en su escrito, ya no sabían cómo exigirle al acusado que pague lo adeudado.



El caso tuvo lugar en la localidad de Villa Carlos Paz, Córdoba, cuando la jueza de primera instancia ordenó que un hombre, que no pagaba la cuota alimentaria correspondiente, no pueda jugar al fútbol con sus amigos tras “reiterados incumplimientos”.



“Hay una necesidad y hay niños que no pueden salir a trabajar para autosustentarse. Se entiende que tienen a sus progenitores y son ellos quienes deben proveerle lo necesario para su alimentación en el sentido más amplio. Alimentos, escolarización y demás. Entonces, hay situaciones emergentes”, manifestó Rodríguez.



De este modo, para que se cumpla el requerimiento, le ordenó al dueño del predio donde todos los fines de semana se lleva a cabo el torneo de la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur (UCFA) que no lo deje entrar ya que tiene prohibido disputar los partidos.



Lo alarmante de esta ocasión es que no es la primera vez que la Justicia de Córdoba toma medidas contra el acusado respecto a este tema.



Hace unos meses le sacaron el carnet de conducir, pero el hombre continuó sin abonar la cuota: “Ya no sabíamos cómo exigirle que pague lo adeudado”.



“Hay situaciones emergentes, donde un papá incumplidor empieza con una rutina o una rueda que genera una sobrecarga en una familia o en una mamá que está criando sola a los hijos. En este caso, uno de estos niños, inclusive, tiene una discapacidad”, explicó la magistrada.