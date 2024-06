Joven trabajador murió luego que se cayeran dos fardos de algodón de 200 kilos

Murió un trabajador de la Unión Agrícola Avellaneda (provincia de Santa Fe) en un accidente laboral durante el fin de semana. Se trata de Ezequiel Sosa, de 26 años, que se encontraba desmontando algodón.El joven realizaba su tarea cuando se le cayeron encima dos fardos de algodón de 200 kilos cada uno. “Inmediatamente, fue trasladado al Sanatorio Norte, donde permaneció internado en estado crítico con diferentes fracturas”, informó el medio local Reconquista.Tras el accidente el joven quedó internado y se le practicaron diferentes cirugías. Luego, el sábado, se conoció su fallecimiento.La empresa transmitió el profundo dolor y decretó días de duelo. Por su parte, el gremio también expresó su dolor.La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyaa) calificó el hecho como un grave siniestro laboral.“Responsabilizamos a la Unión Agrícola de Avellaneda por este gravísimo hecho, en el que un joven trabajador debió realizar tareas en un entorno en el que hubo un claro incumplimiento de las normas de salud y seguridad laboral”, señaló el gremio.El sindicato responsabiliza a la empresa por el lugar en el que se desarrollaba la tarea de desmonte. A través de un comunicado, el gremio expresó que faltaron condiciones que garanticen que no se produzca el derrumbamiento de una estiba de fardos que pesan 200 kilos.Por otra parte, se responsabilizó al Estado por no controlar. “No ejerce sus funciones de control de acuerdo al mandato constitucional de garantizar condiciones dignas y equitativas de labor y la salud de las personas que trabajan”, señaló Ftciodyaa.“Es imprescindible que se cumpla con el Artículo 14 Bis de nuestra Constitución Nacional que ordena garantizar la protección de la integridad psicofísica de las trabajadoras y los trabajadores, y evitar más muertes obreras. Si es evitable, no es accidente”, concluyó el gremio. Fuente: (Agrofynews)