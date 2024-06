Se realizó charla informativa sobre búsqueda y rescate de aviones en Paraná

El Aeroclub de Paraná fue el escenario de una charla informativa y de difusión sobre búsqueda y rescate de aviones, organizada por operadores del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo. El evento contó con la participación de personal del ejército, la Fuerza Aérea, bomberos y policías.En este marco, Daniel Taberna, uno de los encargados de la charla, explicó a: "Estamos difundiendo nuestro servicio de búsqueda y salvamento aeronáutico porque muchas veces en nuestra comunidad aeronáutica sabe que existimos, pero no saben a qué nos dedicamos realmente". Además, destacó que, aunque la aeronave es uno de los medios de transporte más seguros, los problemas durante el vuelo no son fáciles de resolver. "Normalmente los aterrizajes de emergencia son porque un motor se quedó sin funcionar o muchas veces aeronaves que no llegan a su destino y se perdieron en el camino", agregó.Taberna enfatizó la importancia de la coordinación en estos casos: "Nosotros hacemos las coordinaciones necesarias para que esa gente sea buscada y rescatada", y subrayó la necesidad de que la comunidad informe sobre aeronaves que aterrizan en lugares no destinados para ello:Sobre la cantidad de aviones surcando el suelo, Taberna señaló: "Hay cada vez más y en la comunidad privada no se da una idea. La mayoría de las veces son aviones privados por viajes de placer". Por otro lado, y en cuanto a la conducta en una emergencia, aconsejó: "Hay que mantener la calma, normalmente los pilotos están capacitados para resolver algún tipo de problema mecánico cuando se tienen que resolver en el aire, peroPor su parte, Juan Villegas, otro de los organizadores, añadió: "Estamos muy contentos con el recibimiento de Paraná porque la gente se enganchó, hubo muchas dudas que estamos para evacuarlas". Asimismo, indicó que la pregunta más frecuente es sobre los teléfonos de contacto y proporcionó la información necesaria:La charla concluyó con un llamado a la comunidad aeronáutica y al público en general a estar informados y preparados ante cualquier eventualidad, resaltando la importancia del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo en la seguridad y protección de todos los que surcan los cielos.