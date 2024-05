Realizarán autopsia a mujer fallecida en hospital: se sospecha de una enfermera

Policiales Piden justicia por la mujer que murió en hospital de Gualeguaychú

Los restos de Graciela Mabel Santana, la mujer de 65 años que falleció el pasado 8 de noviembre en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, fueron exhumados para realizar la semana próxima una autopsia en Oro Verde.La exhumación del cuerpo que se encontraba en el Cementerio Norte fue a requerimiento del fiscal Jorge Gutiérrez, que lleva adelante la investigación, y era algo requerido principalmente por los familiares de Santana, porque demandan respuestas sobre lo sucedido y quieren despejar todo tipo de dudas sobre la causa de muerte.Cuando el caso explotó mediáticamente a raíz de una publicación del Ministerio de Salud de Entre Ríos, donde se informaba sobre el sumario abierto a la enfermera denunciada, desde el Hospital Centenario se emitió un comunicado en donde se detalló lo sucedido y cómo se procedió.Se especificó que la Dirección del Hospital recibió denuncia formal, mediante nota, en enero de una enfermera “respecto de un presunto comportamiento anormal de otra agente de enfermería durante el 8 de noviembre de 2023”, y por el tenor de lo que manifestaba, se procedió de manera inmediata a retirar a la agente denunciada del Servicio de Terapia Intensiva. Pero, además, se inició un sumario administrativo para determinar lo sucedido y se realizó la denuncia penal correspondiente.El tiempo transcurrido entre el deceso y la denuncia que llegó a Fiscalía, fue determinante para que se considerara innecesaria la realización de una autopsia, porque se considera -a priori- que no habría restos o evidencia de cualquier sustancia que pudo haber ingresado al cuerpo, y el deterioro de los órganos tampoco podrían ayudar a esclarecer lo sucedido.Pese a ello, y por pedido expreso del fiscal Jorge Gutiérrez, el martes se realizó la exhumación del cuerpo de la mujer y quedó depositado en la cámara de frío de la Morgue judicial ubicada dentro del predio del Cementerio Norte. Por tratarse de un supuesto caso de mala praxis médica, los profesionales médicos de la jurisdicción de Gualeguaychú, no intervienen para darle objetividad al caso y es por eso que el cadáver de la mujer, que está en avanzado estado de descomposición, será trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde, en Paraná.Hay quienes consideran que esta autopsia, no podrá aportar demasiado debido al tiempo transcurrido y al estado que presenta el cuerpo. Igualmente, se informó a los abogados de las partes, para que presenten un perito de parte para que presencie el examen forense. En un caso de estas características, la autopsia es la prueba fundamental para hallar elementos que sostengan una acusación y sin esto, se hace cuesta arriba para los funcionarios judiciales poder encaminar una investigación y quebrar el estado de inocencia de la persona denunciada. Fuente: (ElArgentino)