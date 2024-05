Piden justicia por la mujer que murió en hospital de Gualeguaychú

Sociedad Desestimaron denuncia contra enfermera acusada de suministrar sustancia tóxica

Al grito de “queremos justicia” y con el sonido de un par de bombos y las palmas, los familiares de Graciela Santana hicieron oír su reclamo para saber cómo murió la mujer de 55 años en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Centenario, el 8 de noviembre pasado.“Justicia por mi mamá, Graciela presente y mamá víctima” se leía en las pancartas de las hijas, la pareja y los nietos de la mujer a la que supuestamente una enfermera del nosocomio inyectó cuatro dosis de cloruro de potasio que habrían desencadenado su deceso.que “buscamos justicia y que se le haga una autopsia al cuerpo que nunca se le hizo y otras medidas que pidió nuestra abogada la doctora Amelia Angerosa” y confirmaron un encuentro en la Fiscalía después de la marcha en la Plaza San Martín.Nancy dijo que “la causa estaba archivada. Cuando me enteré, me presenté en la Fiscalía y no me quisieron atender. Hoy vinieron hasta la plaza para hablar con nosotros. A partir de la denuncia de Graciela en la comisaría Tercera se reabrió la causa y nos tomaron declaración”.Por su parte, Graciela aseguró que lo “único que pedimos es saber que pasó, es justicia”.Recordemos que, en paralelo a la investigación penal, el Ministerio de Salud de la Provincia prosigue con un expediente administrativo contra la enfermera investigada por su accionar que fue denunciado por una compañera de turno en el servicio de la UTI del hospital de Gualeguaychú.