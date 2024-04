Una comuna sufrió el hackeo de su cuenta y le robaron $20 millones

La comuna de la localidad San Agustín, ubicada a 25 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, sufrió el robo de 20 millones de pesos debido a un ciberataque a través del cual hackearon la cuenta central y la vaciaron.



La maniobra fue advertida este lunes, cuando las actividades en la comuna se retomaron y se descubrió el faltante. Las autoridades realizaron la correspondiente denuncia policial y advirtieron que la sustracción se realizó a través de cuatro transferencias diferentes de $ 4,9 millones cada una. Se trata de un total de $19.600.000 que estaban destinados al pago de proveedores y salarios.



"El día lunes cuando vinimos a la comuna y miramos los movimientos de ingresos y de egresos para encarar la semana, nos encontramos con la cuenta superior de la comuna vacía", comentó el presidente comunal Cristian Osta en declaraciones radiales.



Osta detalló: "La comuna tiene seis cuentas, hay una mayor donde está todo el dinero y las otras en distintas reparticiones, a esas no pudimos acceder porque cuando detecté esto automáticamente, esperé que me atienda alguien del banco y bloqueamos todo".



Consultado sobre si contaba con datos o sospechaba de quién o quiénes podrían estar detrás de esta maniobra, Osta precisó: "Las transferencias fueron realizadas a Banco Galicia, tenemos los números de las cuentas y los nombres de las personas".



También el jefe comunal destacó que el robo se realizó de manera externa: "No tocamos ningún link para que se pueda hacer, todo fue externo, no nos llegó ninguna notificación del Banco Santa Fe ni a mi, ni a la tesorera", aseguró.



Por otra parte, comentó en diálogo con LT9 que del monto hackeado "casi $11 millones corresponden a sueldos que tenemos que afrontar la semana próxima y al pago de proveedores que lo íbamos a hacer este martes".