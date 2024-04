Suspendieron al tío del periodista que denunció abusos: dictaba clases de ESI

“Me siento orgulloso y aliviado"

Sociedad Periodista contó en vivo los abusos sufridos por él y sus hermanos de niños

Eldecidió contar su dura historia de vida al aire del noticiero que conduce a diario en el Canal 3 de Rosario. En concreto, acusó a, de ejercer violencia y abusar sexualmente de él en su infancia. El dramático testimonio desencadenó la suspensión de Vila de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en la que daba clases de Microbiología. En otro centro educativoVila también se desempeñó como directivo en el Centre Catalá y la Escuela Integral de Fisherton. Es en esta última institución donde surgieron acusaciones adicionales por parte de exalumnas, que denunciaron haber sido víctimas de abuso.Ante estas acusaciones, la Escuela de Fisherton expresó su consternación y aclaró que el acusado renunció en 2019, sin que existieran denuncias formales en su contra durante su tiempo en la institución.por dos jueces, debido a que los presuntos abusos ocurrieron antes de 2015, cuando se modificaron las leyes al respecto. Actualmente, el caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia, buscando esclarecer los hechos y obtener justicia.Tras el duro relato de abuso intrafamiliar que el periodista rosarino Juan Pedro Aleart decidió contar al aire, el conductor destacó aque se siente “orgulloso de haber dado este paso importantísimo para el camino de sanación”, en referencia a su capacidad de poner en palabras el grave episodio de violencia que debió atravesar.“Estoy viviendo un momento de alivio y de calma. Por momentos también me siento conmovido porque recibo muchos mensajes de cariño. Ojalá que contar esto que me tocó atravesar ayude a muchas personas que fueron o son abusadas y no se animan a denunciar”, expresó Aleart.