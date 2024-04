Periodista de Rosario: “Me siento orgulloso y aliviado”, dijo tras la denuncia

Tras el duro relato de abuso intrafamiliar que el periodista rosarino Juan Pedro Aleart decidió contar al aire, el conductor habló este viernes en exclusiva cony destacó que se siente“en referencia a su capacidad de poner en palabras el grave episodio de violencia que debió atravesar.“Estoy viviendo un momento de“ Por momentos también me siento conmovido porque recibo muchos mensajes de cariño. Ojalá que contar esto que me tocó atravesar“que fueron o son abusadas y“ expresó Aleart.El periodista que está al frente del noticiero del mediodía emitido por el canalcontó que vive un“ y agradeció a su familia y a su terapeuta. Después, enfatizó: “Siendo una figura pública

Este jueves, el periodista arrancó su programa explicando el motivo por el cual se separó de su padre, a quien describió como un“ El periodista hizo un llamado de reflexión y pidió que las víctimas denuncien.“Ha sido extremadamente difícil para mí llegar hasta acá y poder contar lo que voy a contar.“ Había cosas que no me gustaban, que me hacían muy mal”, confió. “En una casa donde mi madre también era víctima, pero a la vez cómplice, un tío , en el que yo confiaba, aprovechó el contexto de vulnerabilidad y“ Mis padres no hicieron nada. A esta persona, fue a la primera persona que denuncié. Fue difícil, pero lo hice”, contó.