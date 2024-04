Triste despedida a la familia que murió tras choque: “ahora brillan en el cielo”

Video: Una gran cantidad de autos y gente acompañó la caravana hacia Federación

Caravana para pedir justicia

Video: Al pedido de justicia, la gente reclamó reunida en un círculo

Video: Caravana por Federación de familiares, amigos y gente de Federación y Concordia

Desgarradora despedida

Policiales Falleció la niña que había sobrevivido a la tragedia vial en Federación

Cómo fue el accidente

Declaraciones de la fiscal

Policiales Fiscal confirmó fecha de la pericia accidentológica por tragedia en Federación

Video: Fiscal Josefina Penon: "Este hecho es gravísimo y lamentable"

“El dolor no se va a ir hasta que tengamos justicia”, con estas palabras, despidieron a la familia que murió en un accidente protagonizado por un menor de 16 años, cuando volvían de una escapada en Federación, Entre Ríos.Octavio Telliz manejaba el Volkswagen Fox en el que viajaban su esposa, Daniela Dos Santos, y sus dos hijos, Ian y Ariana. Padre e hijo murieron en el acto, la mujer una semana después y este domingo se confirmó el fallecimiento de la nena. Familiares, amigos y vecinos de Concordia, ciudad donde vivían las víctimas, hicieron una marcha hasta el lugar del siniestro vial y pidieron que el responsable de provocar las cuatro muertes vaya preso.Los manifestantes llevaron carteles con la frase “Justicia para la familia Telliz”, con fotos de sus caras y un mensaje en común. “Esto no puede quedar impune, tiene que haber un culpable”, expresó uno de los allegados durante la marcha.Pasadas las cuatro de la tarde de este domingo, arribó a Federación la caravana de vehículos que recorrió distintos sectores de la ciudad termal, para pedir Justicia por el accidente donde falleció toda la familia Telliz-Dos Santos.La movilización, había partido desde Concordia y fue guiado por un móvil de la Dirección de Tránsito de la municipalidad de Concordia, que encabezó la marcha hasta el cruce de la Ruta 015 y de la Ruta Nacional 14.La primera posta de la marcha fue el mismo lugar del fatal choque, ocurrido sobre la Ruta Provincial 44, en pleno acceso a Federación. Allí hubo una celebración religiosa, que luego dejó lugar a que la caravana siguiera su periplo hasta el frente del Parque Termal de Federación.De allí en más, la movilización siguió a pie, pasando primeramente por la plaza principal en el centro de la ciudad federaense, para luego continuar hasta las oficinas del Poder Judicial en la localidad termal.tomó imágenes de la marcha, desde un drone y mostró la cantidad de personas que acompañaron a los familiares de las víctimas.“Una familia entera quedó destruida y en la comunidad de Concordia y Federación se vive con mucho dolor. Hoy se salió a las calles a clamar justicia”, expresaron conocidos de los Telliz a través de Facebook.En las últimas horas, después de enterarse de la muerte de Ariana, la nena de 5 años que había sobrevivido y que estaba internada peleando por su vida, su padrino le dedicó unas emocionantes palabras en la misma red social.“Mi vida del tío padrino, la peleaste hasta lo último. Volá alto. Otra estrellita que va a brillar en el cielo, angelito hermoso, ahora estás con tus padres y tu hermano. Danos fuerzas para poder seguir adelante. Siempre en mí, te voy a amar toda la vida”, expresó.“Ahora están los cuatro juntos, brillando en el cielo. Les arrebataron la vida, sueños, proyectos y esa felicidad que derramaban. Los voy a extrañar y llevar siempre en mi corazón”, agregó en otro posteo donde publicó la foto de las cuatro víctimas.“Qué injusticia. Todavía no lo podemos creer. Tan jóvenes Octavio y Daniela, con tantos proyectos. La verdad, estoy sin palabras. Mis condolencias a toda la familia Telliz”, escribió una amiga de Daniela en Facebook.Desde el Grupo Estrellas Amarillas Federación, una organización que fomenta la concientización vial, también enviaron mensajes de apoyo para los allegados a las víctimas. “Acompañamos con profundo dolor a familiares y amigos de familia Telliz. Que Dios sea el refugio y contención para sus corazones”, manifestaron.El fatal accidente ocurrió en la noche del martes feriado, 2 de abril, en el ingreso a la localidad de Federación, sobre la Ruta 44.La familia Telliz volvía de Federación, en caravana, junto a otros dos vehículos ocupados por parientes y amigos, con quienes habían ido a disfrutar el último día del feriado XXL.En el impresionante siniestro vial entre dos autos que chocaron de frente, fallecieron Octavio Telliz, de 33 años; su hijo, Ian, de 8 años y una semana después, murió Daniela Dos Santos (30), la madre del chico y pareja del hombre fallecidos. Y este domingo, se conoció el deceso de la hija de la pareja, una nena de cinco años, que había resultado gravemente herida.Se recordará que una pareja de la ciudad de Concordia, que apareció como testigo crucial del tremendo siniestro vial, apuntó a una "imprudencia" por parte de uno de los conductores involucrados en el accidente. “Cuando me pasa el Fox a nosotros, ahí hace un zigzag, me hace un finito, y el accidente ocurrió adelante nuestro a unos 300 o 400 metros, cuando el Fox invade el carril del Chevrolet Cruze”, remarcó.No faltaron, además, los pedidos de justicia para que el caso no quede impune. La causa se tramita en la fiscalía a cargo de Josefina Penón Busaniche, en Federación, quien ordenó hacer una pericia accidentológica para determinar la mecánica del siniestro y determinar si el adolescente que manejaba tuvo responsabilidad directa de las muertes. Al ser menor, podría recibir una pena menor en la causa por “homicidio culposo”. La fiscal Josefina Penón recibió, este domingo, a los allegados a la familia fallecida en el trágico siniestro vial ocurrido en Federación. Fue en el marco de una marcha en la cual gran cantidad de gente recorrió las calles de dicha ciudad en medio del dolor por la muerte de las cuatro personas.Sobre cómo continuará la causa, detalló: “Por ahora, estamos esperando. El 18 de abril comienza la pericia accidentológica”. También admitió que los testigos del accidente “están citados para mañana (en referencia a este lunes)”.