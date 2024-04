Fiscal confirmó fecha de la pericia accidentológica por tragedia en Federación

Policiales Falleció la niña que había sobrevivido a la tragedia vial en Federación

Video: Fiscal Josefina Penon: "Este hecho es gravísimo y lamentable"

Sobre la tragedia vial

La fiscal Josefina Penón recibió a los allegados a la familia fallecida en el trágico siniestro vial ocurrido en Federación. Fue en el marco de una marcha en la cual gran cantidad de gente recorrió las calles de dicha ciudad en medio del dolor por la muerte de las cuatro personas.tras llevarse a cabo la reunión: “. Soy una ciudadana más, soy mamá y me toca cumplir este rol. Es algo que nos ha afectado a todos. Les transmití que desde el minuto uno estoy trabajando en esto para poder darle una respuesta a la familia y a la sociedad para que puedan encontrar un poco de paz”.Sobre cómo continuará la causa, detalló: “”. También admitió que los testigos del accidente “están citados para mañana (en referencia al lunes)”.”, aseguró la fiscal. También admitió que se incorporan videos antes, durante y posterior al accidente de trabajo.El fatal accidente ocurrió en la noche del martes feriado, 2 de abril, en el ingreso a la localidad de Federación. En el impresionante siniestro vial entre dos autos que chocaron de frente, fallecieron Octavio Telliz, de 33 años; su hijo, Ian, de 8 años y una semana después, murió Daniela Dos Santos (30), la madre del chico y pareja del hombre fallecidos. Y ahora se conoció el deceso de la hija de la pareja, una nena de cinco años, que había resultado gravemente herida.Se recordará que una pareja de la ciudad de Concordia, que apareció como testigo crucial del tremendo siniestro vial, apuntó a una "imprudencia" por parte de uno de los conductores involucrados en el accidente. “Cuando me pasa el Fox a nosotros, ahí hace un zigzag, me hace un finito, y el accidente ocurrió adelante nuestro a unos 300 o 400 metros, cuando el Fox invade el carril del Chevrolet Cruze”, remarcó y agregó: "Calculo que el Fox iba arriba de los 100 km porque cuando me pasó, tiró otro cambio y se alejó rápidamente”, detalló Andrés quien circulaba al mando de un utilitario Partner.Otro dato importante aportado por este vecino de Benito Legerén (Concordia), es que, en el momento del accidente, solo circulaban los dos vehículos involucrados en el mismo y el auto en el que iban los testigos. “El Chevrolet venía bien por su mano y fue el Volkswagen Fox que hace un zigzag y se cruza de carril”, puntualizó.