Tragedia vial en Federación: “Vamos a gritar por justicia por la familia”

Policiales Falleció la niña que había sobrevivido a la tragedia vial en Federación

Video: Una gran cantidad de autos y gente acompañó la caravana hacia Federación

Video: Inició la caravana de autos en Federación con carteles exigiendo justicia

Video: Al pedido de justicia, la gente reclamó reunida en un círculo

Video: Familiares de los cuatro integrantes muertos en el accidente se dieron un abrazo

Video: Caravana por Federación de familiares, amigos y gente de Federación y Concordia

Sobre la tragedia vial

Partió esta tarde la caravana de autos desde Concordia a Federación para exigir justicia por la familia que perdió la vida en un accidente. Tras la muerte de la única sobreviviente, aseguraron aque la marcha será “con más fuerza”., sentenció: “Esta marcha la vamos a hacer con más fuerza y vamos a gritar por justicia por la familia”.Según está previsto en el recorrido, habrá una misa en el lugar donde se produjo el fatal accidente y de ahí se movilizarán hacia Fiscalía y la plaza principal de Federación. Los manifestantes serían recibidos por la fiscal Josefina Penon en Federación.“Vamos a pedir justicia. Sabemos que hay culpables y no solo el menor de edad que chocó , sino también sus padres por entregarle el auto”, explicó Campodónico al reafirmar que los manifestantes exigirán la encarcelación del adolescente.José Pereyra, amigo de uno de los fallecidos, lamentó la muerte de la niña este domingo por la mañana: “Falleció a las tres de la mañana. Es algo muy doloroso lo que está pasando. El chico sigue en la casa como si un hubiese pasado nada y vamos en busca de justicia, otra cosa no queremos”.Por otro lado, cuestionó cómo continúa la investigación del accidente fatal: “Una chica no puede salir a decir que Octavio venía haciendo zigzag. Lo conozco hace muchísimos años y no es de andar fuerte. Él salía de compartir con la familia y no me sale una palabra para decir el momento que estamos pasando. Es algo muy triste”.En relación a las pericias que todavía, se esperan, el familiar expresó: “Estamos en la espera de que la fiscal nos dé la respuesta hoy de las pericias”.Acerca del accidente, opinó: “El chico que venía manejando tenía 16 años y la chica que la acompañaba tenía 15. Alguien se tenía que hacer cargo. ¿Qué hace un menor en la ruta con un vehículo a alta velocidad? Tengo entendido que iba a 180 kilómetros por hora. ¿Qué hace el menor?”.“Hay dos familias completamente destruidas. Se fue la madre, el padre y los hermanitos. Tenían toda una vida por delante. Era gente muy querida en Concordia. Muchísima gente en Federación nos está esperando para esta marcha y creo que vamos a tener una buena respuesta de la fiscal. Se va a poner de nuestro lugar. Tenemos toda la fe en la fiscal. Creo en la justicia”.registró el saludo de la gente de Federación a familiares.El fatal accidente ocurrió en la noche del martes feriado, 2 de abril, en el ingreso a la localidad de Federación. En el impresionante siniestro vial entre dos autos que chocaron de frente, fallecieron Octavio Telliz, de 33 años; su hijo, Ian, de 8 años y una semana después, murió Daniela Dos Santos (30), la madre del chico y pareja del hombre fallecidos. Y ahora se conoció el deceso de la hija de la pareja, una nena de cinco años, que había resultado gravemente herida.Se recordará que una pareja de la ciudad de Concordia, que apareció como testigo crucial del tremendo siniestro vial, apuntó a una "imprudencia" por parte de uno de los conductores involucrados en el accidente. “Cuando me pasa el Fox a nosotros, ahí hace un zigzag, me hace un finito, y el accidente ocurrió adelante nuestro a unos 300 o 400 metros, cuando el Fox invade el carril del Chevrolet Cruze”, remarcó y agregó: "Calculo que el Fox iba arriba de los 100 km porque cuando me pasó, tiró otro cambio y se alejó rápidamente”, detalló Andrés quien circulaba al mando de un utilitario Partner.Otro dato importante aportado por este vecino de Benito Legerén (Concordia), es que, en el momento del accidente, solo circulaban los dos vehículos involucrados en el mismo y el auto en el que iban los testigos. “El Chevrolet venía bien por su mano y fue el Volkswagen Fox que hace un zigzag y se cruza de carril”, puntualizó.