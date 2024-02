Se registró un nuevo récord histórico de demanda de electricidad en Entre Ríos

Recomendaciones para cuidar la energía

Enersa informó que,. Con motivo de las altas temperaturas sostenidas, la demanda fue de, superando el pico de 972 MW del 20 de enero de 2023, también en horas de la siesta.No obstante, el sistema eléctrico opera, sin que se hayan registrado mayores inconvenientes, comunicó la prestataria del servicio.Ante esta ola de calor, Enersa reitera a sus usuarios la importancia de hacer un uso responsable de los artefactos eléctricos, especialmente entre las 13:30 y las 16:30, que es cuando aumenta el consumo.-Regularlo en 24° (Por cada grado inferior a esa temperatura, el consumo aumenta entre un 5% y 7%).-En caso de contar con más de uno en el domicilio, no utilizarlos todos al mismo tiempo.-Apagarlo una vez que el ambiente esté refrigerado.-Verificar que las puertas y ventanas estén cerradas para mantener el ambiente climatizado.-Limpiar periódicamente los filtros.-Evitar dejar las luces encendidas si no se utilizan.-Aprovechar la luz natural al máximo.-Utilizar focos LED, ya que requieren menos energía y duran más.-Mantener limpios los focos. La tierra acumulada disminuye la intensidad lumínica en un 50%.-Desenchufar aquellos artefactos eléctricos que permanecen conectados a la red sin estar encendidos (cargadores de celulares, equipos de música, hornos de microondas, consolas de video juegos, etc.) ya que consumen electricidad de todas formas.-Apagar la computadora si no se la utiliza (una PC en modo de espera equivale hasta un 70% de su consumo en modo encendido).Para conocer todos los consejos sobre el uso responsable de la energía eléctrica, entrar a: https://www.enersa.com.ar/uso-responsable-de-la-energia/ Por mail: tramitescomerciales@enersa.com.ar Por teléfono: Servicio Atención Telefónica Integral (S.A.T.I.), 0800-777-0080, las 24 horas, todos los días del año.Por redes sociales, (Facebook, Instagram o Twitter) EnersaArg.Por SMS: Ante falta de suministro eléctrico, enviar LUZ, espacio, y NÚMERO de ID al 70080.