Impensado efecto en el cuerpo de la ola de calor: por qué ocurre y cómo evitarlo

Ola de calor y alerta roja

En momentos con temperaturas extremas, como las actuales, no solo hay que preocuparse por el famoso golpe de calor. La deshidratación tiene otra consecuencia menos conocida: el aumento de los calambres. Así lo confirman nutricionistas, que explican por qué ocurre esto y qué se puede hacer para prevenir.Dice que estos minerales se encuentran principalmente en las frutas y verduras. “Se sabe que la banana es rica en ellos, pero no es el único alimento útil para estos casos”, comenta.“Suelo recomendar hacer caldos con estos alimentos, en esta época del año se pueden tomar fríos. Además, existe la posibilidad de preparar licuados”, señala Sánchez.Y agrega que otra opción son las bebidas deportivas, que contienen parte de estos minerales ya que son los que se pierden al momento de realizar ejercicio por la transpiración y el desgaste energético asociado.En tanto, aclara que este tipo de líquidos son muy importantes y que, en estos días de tanto calor, puede que no alcance con tomar agua. “Frente a una pérdida grande de líquido, se necesita más que agua. Incluso, para el buen funcionamiento muscular, también ayuda sumar frutas con vitamina C, como la naranja”, aporta aAsegura que, en la mayoría de los casos, los calambres se registran en la zona de las piernas, especialmente en las pantorrillas, aunque también pueden presentarse en forma de calambre abdominal.Por último, remarca que si a esto se suman otros síntomas como mareos, mucosas secas o palidez, la indicación debe ser consultar al médico.Para la nutricionista Marcela Leal los calambres representan “un peligro común cuando el clima es cálido y húmedo” por lo que confirma que aumentan con las altas temperaturas.Explica que los músculos se contraen en forma involuntaria cuando a la zona no llega la cantidad de agua y sodio que se necesita y que, en estos casos de temperaturas extremas, el líquido suele perderse a través de la transpiración.“Puede afectar los pies, las manos, los brazos, el abdomen y la caja torácica”, precisa Leal y sostiene que los alimentos ricos en magnesio son la banana, los garbanzos, las almendras, las nueces, los pistachos y las avellanas. También los dátiles, el chocolate y el pan integral.“Otros alimentos con menor cantidad de magnesio son las sardinas en conserva, las lentejas, la acelga y la espinaca”, agrega la nutricionista.La ola de calor, que se instaló en gran parte del país y por la que ya se registraron varias alertas rojas en más de 15 provincias, lleva varios días.Las recomendaciones del SMN para estas situaciones incluyen: tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.También sugieren el uso de ropa suelta, de materiales livianos y colores claros y protegerse del sol. El otro punto clave tiene que ver con prestar atención a lactantes y niños, y a adultos mayores que pueden sufrir un golpe de calor.No son días para realizar ejercicio. Sin embargo, para aquellas personas que decidan hacer actividad física igualmente, el consejo principal es elegir la mañana, bien temprano o la última hora de la tarde, momentos en los que la temperatura suele descender y no hay sol. A su vez, se debe contar con una buena hidratación. Fuente: (Clarín)