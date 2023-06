Prohibieron el uso y venta de una marca de pastillas antipolillas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y venta de una marca de pastillas antipolillas.La medida se dio a conocer en la edición de hoy del Boletín Oficial de la Nación, a través de la Disposición 3916/2023.

La denuncia del antipolillas la realizó un usuario a través de “ANMAT Responde”, la que fue recibida por el Servicio de Domisanitarios, que tomó conocimiento sobre la comercialización del producto, el cual no contaba con el correspondiente registro ante el organismo oficial antes mencionado.Con la investigación en curso, el personal de aludida Dirección verificó que no se encuentran inscriptos ante la ANMAT y que no se identificaba el establecimiento responsable habilitado por el organismo oficial de control.En consecuencia,