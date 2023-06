“Pasear la guitarra argentina por el mundo es muy emocionante”, afirmó Falú

El sábado fue un momento de disfrute para el oído musical con el show propuesto por la ciudad de Oro Verde. Se llamó “Guitarras argentinas” y tuvo la presencia de Juan Falú como artista principal., que se emite por, tuvo la oportunidad de compartir un momento con la cartelera de la noche.En primer lugar, fue el nombre de una de las organizadoras del evento: “Tamaños artistas en nuestra localidad la verdad que es un orgullo, un placer y un honor recibirlo. Ernesto, nuestro vecino, es hijo de Jorge Méndez. Su nombre y su apellido ya de por sí representa muchísimo. Virtuosos de la guitarra decía hoy en unas entrevistas por la mañana. La verdad que un lujo poder encontrarnos en este evento para poder disfrutar de la música. Siempre generando nuevas propuestas para que todos los oroverdenses y, en este caso, de la región puedan acercarse y disfrutar de nuestra música”.Asimismo, agregó: “La verdad es que es un repertorio con temas de nuestra música popular, de repertorio tradicional. Una sala repleta, la verdad que la noche acompañó. También con la presencia de Edgar Monteañares, este músico talense que se suma a esta noche”.Edgar Monteañares resaltó que está muy agradecido de estar acá –en Oro Verde- en estos momentos con el público”. Asimismo, aseveró la importancia de la guitarra: “No es solo una cuerda. Adentro guarda un montón de cosas. Algunos han sabido aprovecharlo, otros como yo no tanto. Realmente si uno le presta atención y oído a lo que sale de ahí adentro, al misterio que encierran los sonidos, te darás cuenta que es un invento creado por la mano de Dios”.Juan Falú, el artista emblema del encuentro de anoche, hizo mención al reencuentro junto a Méndez: “Nos conocemos hace mucho. El otro día sacamos la cuenta y me parece que nos conocemos hace 20 años”. Sobre su presentación, deslizó: “”.Sobre la presentación que realizaron anoche, confesó que “vamos a sorprendernos a nosotros mismos porque vamos a hacer en dúo algunas versiones libres. Sabemos los temas, pero no cómo va a salir. Después cada uno va a hacer su solo”.Para finalizar, indicó: “La guitarra es del mundo. Es querida en todas las culturas del mundo, inclusive las que no tenían tradición guitarrística como Japón, los países árabes o China. En Asia y África se toca muchísimo.”.“Cada vez que un recital de guitarra convoca a una cantidad de público, gratifica enormemente”, añadió Ernesto Méndez a los comentarios de los otros artistas.