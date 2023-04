“Malvinas debe ser todo el año”, sentenció entrerriana Heroína de la Guerra

Mirá la entrevista completa en el video

Tras casi 40 años de lucha, la enfermera de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) Alicia Mabel Reynoso fue reconocida como Veterana de Guerra de Malvinas (VGM) por su labor durante el Conflicto del Atlántico Sur. Y eso no fue todo: también se convirtió en la primera mujer en recibir el DNI con la leyenda "Ex combatiente, Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas". el programa que se emite porEn 1982, Reynoso y otras 13 camaradas suyas estuvieron apostadas en el Hospital Reubicable de la FAA en Comodoro Rivadavia. Allí atendieron a los heridos que eran evacuados de las Islas y de otros puntos del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). Durante años, las enfermeras lucharon por ser reconocidas plenamente como veteranas de guerra.“Comodoro se preparaba para una guerra”, repasó y rememoró que cada vez que sonaba la alarma de ataque, “un médico manoteaba la guitarra, para que no escuchemos lo de afuera, y era lógico, porque teníamos 23 años”. “Este médico nos hacía cantar y nos decía que había que morir con una sonrisa cuando se muere por la Patria”, parafraseó.“Como entrerriana siento orgullo porque soy sangre de La Delina; como mujer mucho más porque las mujeres nos empoderamos desde el respeto y la verdad y no tuvimos que mostrar ni desacreditar a los hombres para tener el lugar que tenemos; y como enfermera porque en la pandemia demostramos por qué existimos”, enumeró Reynoso en relación a la lucha que le demandó la distinción y reconocimiento.