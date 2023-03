Soleado y con máxima de 29ºC: así estará el tiempo el domingo en Entre Ríos

Sociedad Cesó alerta por tormentas y pronostican una máxima de 27ºC para este sábado

Luego del alivio de las lluvias durante la semana, el sábado finalmente no tuvo inestabilidad y ahora el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el reporte para este domingo para la provincia de Entre Ríos.En toda la provincia se prevé un domingo soleado y sin probabilidades de lluvias, expresó el SMN. En el caso de, la capital entrerriana. También habrá presencia de vientos que no superarían los 22 kilómetros por hora. Serán provenientes de la zona sureste.tendrá una temperatura más alta y, mientras que la mínima estará en los 20ºC. El sol estará completamente despejado en la tarde y se espera que la luna esté presente durante la noche, con leve presencia de nubes.La ciudad de Maciá, donde se lleva a cabo la Fiesta Nacional de la Apicultura 2023, no poseerá lluvias y, por el contrario, celebrará su última jornada contará con una mínima de 18 grados centígrados durante la mañana, acompañado de algunos nubarrones. A medida del avance de las horas, escalará la temperatura hasta alcanzar los 27 grados durante la tarde. En la noche se espera que vuelva a marcar 18ºC para los últimos shows musicales.