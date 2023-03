En el informe, la magistrada le prohibió la entrada al estadio de Newell´s hasta que abone la deuda. Además, no podrá salir del país y se le sacó la licencia de conducir.



"Cabe ordenar la prohibición al demandado del ingreso al estadio de fútbol de Newell´s Old Boys de Rosario, oficiándose al Club respectivo, a la autoridad policial de Rosario y la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos para que incluyan al demandado en la lista de personas que tienen restringido el ingreso a los encuentros futbolísticos como se ordena, hasta tanto se haga íntegro el pago de los alimentos adeudados", indicó en el fallo el Tribunal Colegiado de Familia 7 de Rosario.



Según el escrito, la madre del adolescente solicitó hace más de 12 meses al Tribunal que el padre del menor le otorgue un porcentaje de su sueldo para la cuota alimentaria. Aun así, durante un año el hombre no lo hizo, por lo cual esto derivó en la realización de un fallo más que prometedor.



Ante esa situación, el padre de menor fue intimado después de meses donde se mostró "desinteresado y en silencio" respecto de su obligatoriedad de abonar la cuota alimentaria.



Ante la confirmación del fallo, el hombre, que es hincha de Newell´s, ingresó al Registro de Deudores Alimentarios Morosos: "No se trata de ir donde más duela, sino que hay particularidades que a los fines de hacer cumplir la situación, a veces, no hay otras formas", explicó Brunetti en Cadena 3.

A pesar de los reiterados pedidos y de las prohibiciones en su contra, se supo que el hombre continúa sin cumplir con la cuota alimentaria correspondiente. (NA)